A los 77 años muere Terry Jones, fundador e ideólogo de los Monty Python

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El comediante, actor, guionista y director galés Terry Jones, miembro fundador e ideólogo del popular grupo británico de comedia Monty Python, falleció a los 77 años “tras una larga batalla contra la demencia”, informó hoy su familia.



Jones murió ayer en su casa de Londres rodeado de sus afectos, como consecuencia de una “rara forma de demencia, llamada FTD”, detalló el comunicado de la familia, reproducido por la agencia de noticias española EFE.



Diagnosticado en 2015, Jones perdió en pocos años la habilidad de hablar y comunicarse, y los síntomas neurológicos fueron agravándose hasta que una serie de complicaciones le produjeron la muerte.



“Estamos profundamente entristecidos al tener que anunciar el fallecimiento de nuestro querido marido y padre”, consignó hoy el comunicado firmado por su esposa Anna Söderström, en el que también remarcó que su “trabajo con los Monty Python, sus libros, películas, programas de televisión, poemas y otros proyectos vivirán para siempre”.



A menudo subestimado por su perfil mucho más bajo que el de otros de los miembros del grupo, sus ex compañeros y otras personas que conocieron su intimidad lo reivindicaron y mencionaron en numerosas oportunidades que Jones era “el corazón” y muchas veces "el cerebro" de los Monty Phyton y que tenía un rol fundamental en la cohesión de los seis comediantes.



Menos histriónico que John Cleese, Eric Idle o Michael Palin, si bien actuó en todos los proyectos de los Python, brilló con más potencia en sus roles como guionista y director.



Nacido el 1 de febrero de 1942 en Colwyn Bay, en el condado galés de Denbighshire, el primer contacto de Jones con uno de los futuros Python se dio durante su estadía en la Universidad de Oxford a comienzos de los 60.



Allí, mientras estudiaba literatura inglesa medieval y devoraba libros de historia, conoció a Palin, con quien integraría el grupo de comedia Oxford Revue.



Idle, Cleese y Graham Chapman participaban de otro grupo cómico de la Universidad de Cambridge, por lo que comenzaron a cruzarse en los mismos circuitos.



Al sexto miembro de los Python, Terry Gilliam, lo conoció Cleese durante una gira por Nueva York.



Los seis participaban con asiduidad en diversos programas televisivos de la época -como guionistas, como intérpretes o en ambos roles- pero fue el show de la BBC “Monty Python's Flying Circus” el que terminaría de unirlos como conjunto.



Durante 45 episodios emitidos entre 1969 y 1974, el humor surrealista que desarrolló el grupo empujó los límites de lo que podía esperarse para una comedia televisiva y marcó la cultura popular inglesa de los '70.



El final de la serie no fue el final de los Python, sino que en los siguientes años cada uno compaginaría sus proyectos individuales con la producción de una serie de filmes en los que Terry Jones comenzó a tener un rol cada vez más relevante detrás de cámara.



Él fue el responsable de la dirección de algunos de los trabajos más populares de los Monty Python, entre ellos la aclamada “La vida de Brian” (1979).



Aquella cinta, que seguía la historia de un hombre que nacía en la Navidad original en el establo vecino al de Jesús y era confundido permanentemente con el Mesías, está considerada entre los mejores exponentes del humor absurdo del grupo y una de las cumbres del cine cómico británico.



Además de ese filme, codirigió con Gilliam “Los caballeros de la mesa cuadrada” (1975) y en soledad “Estamos todos locos” (1983).



Con el final de la actividad del grupo, Jones dirigió los filmes “Personal Services” (1987) y “Erik el vikingo” (1989), una parodia de la mitología nórdica con un elenco encabezado por Tim Robbins, Mickey Rooney y John Cleese.



También con sus ex compañeros Cleese e Idle en el elenco creó el guión y dirigió la película para la televisión “The Wind in the Willows” (1996).



Desde entonces escribió numerosas novelas y relatos de ficción, poemas, libros para chicos, guiones televisivos, columnas políticas en contra de la guerra en Irak y hasta libros de historia.



Su última película como realizador y autor fue la comedia “Absolutely Anything” (2015), que estrenó meses después de la última vez que se reuniría con los Phyton.



Fue en julio de 2014, cuando ya sin Chapman (quien había fallecido en 1989) y con Jones sufriendo los primeros síntomas de demencia, presentaron durante diez noches en el complejo The O2 de Londres el espectáculo “Monty Python Live (Mostly)”.



Fiel al estilo humorístico del grupo, que entendía que no había ningún tema tabú sobre el que no se pudiera bromear, el subtítulo del show era “Uno menos, quedan cinco” (“One Down, Five to Go”), en referencia a la ausencia de Chapman.



El mismo humor que puso en práctica John Cleese esta mañana, al enterarse de la muerte de su antiguo colega:



“Acabo de saber lo de Terry J. Se siente raro que un hombre con tantos talentos y un entusiasmo tan inacabable se haya apagado tan suavemente. Entre sus muchos logros, para mí el regalo más grandioso que hizo fue la dirección de 'La vida de Brian'. Perfección. Van dos, quedan cuatro”, escribió en su cuenta de Twitter.