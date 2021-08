A pesar de las recusaciones creen que el juicio por las expropiaciones será en noviembre

Más allá de las diferentes maniobras para dilatar los plazos procesales, todo indica que la megacausa de las expropiaciones tendrá su juicio oral y público en este 2021, tal cual contó el Fiscal de Estado de San Juan, Jorge Alvo Varela. “Tengo confianza de que arranque a mediados de octubre o bien en noviembre”, apuntó quien defiende los intereses de la provincia

De no mediar ningún cambio, los acusados del robo millonario contra las arcas públicas serán juzgados por el tribunal compuesto por Martín Heredia, Silvina Rosso y Matías Parrón.

La megacausa de las expropiaciones, que inició en el año 2010, es sin dudas una de las investigaciones más complejas y de mayor volumen en la historia judicial de San Juan. La misma persigue saber si un grupo de abogados, jueces, peritos y funcionarios del Poder Ejecutivo se puso de acuerdo para inflar el valor de terrenos que debía pagar el Estado. Por esto, estiman, que el perjuicio contra las arcas públicas es millonario.

“Estamos confiados en que este mismo año ingrese en juicio oral y público esta causa. Esperamos que sea a mediados de octubre o bien en noviembre, ya que se viene avanzando muy bien sobre el tema de las recusaciones”, dijo Alvo Varela, quien reconoció además que la defensa de los acusados planteó, a lo largo de todo el proceso, diferentes acciones para dilatar el proceso.

Vale decir también que más allá de las maniobras dilatorias planteadas a derecho por parte de cada uno de los involucrados, la pandemia jugó un papel fundamental en la demora que viene teniendo la causa. Esto teniendo en cuenta que el objetivo era iniciar con el debate durante el primer semestre del año.

La megacausa tiene como acusados a los abogados Santiago Graffigna y Horacio Alday, los exjueces Rosalba Marún, quien murió hace un mes, y Carlos Macchi, el ex fiscal de Estado Mario Díaz, los ex miembros del Tribunal de Tasaciones Pedro Bazzani, Adolfo Cravero, Julio Fernández, José Moreno y Eduardo Olivera, la ex perito oficial Ana María Melvin, el ex empleado del Estado Néstor Adán Ruiz y los peritos de parte Víctor Bustos, Fernando Videla y Juan Pablo Quiroga. Todos estos, además de algunos otros delitos, se los acusa de haber conformado una asociación ilícita para estafar al Estado de San Juan.