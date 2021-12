A pesar de las restricciones en Córdoba, los sanjuaninos siguen viajando

El anuncio de las restricciones en Córdoba a causa del aumento de casos Covid-19 se hizo eco en el país y revivió viejas y nuevas preocupaciones en la sociedad y el sector empresarial. No solo porque esto supondría la suspensión de los dos únicos vuelos autorizados hace desde y hacia la provincia, sino también porque podría suponer una merma en los ingresos turísticos de la tercera provincia más poblada del país y las agencias de viaje.

“Este tipo de medidas que toma cualquiera de los gobiernos provinciales o nacional impacta en la toma de decisiones de la gente. Toda esta situación de pandemia hace que la gente empiece a ocuparse en como son y en qué consisten las restricciones, que hay tener en cuenta para viajar”, dijo a DIARIO HUARPE Ariel Giménez, presidente de la Asociación de Agencias de Viajes.

Córdoba tomó la decisión de restringir sus eventos masivos al aire libre y cerrado y limitar el aforo de los salones de eventos a 300 personas. Esto va de la mano con el aumento de contagios en los últimos días y fiestas navideñas. Según informaron desde el municipio de Córdoba Capital, las restricciones regirán desde este lunes 27 hasta el 4 de enero.

Pero a pesar de la noticia y anuncio de las restricciones, por su parte, en las agencias no detectaron bajas, cancelaciones ni ningún otro tipo de temor mayor al común de los sanjuaninos: que tienen y como hacen para viajar.

“Hay mucha consulta sobre cómo manejarse. Con el nivel de vacunación que hay en la provincia, los sanjuaninos se están animando a viajar. Las personas que vienen consultan protocolos, como se manejan los hoteles donde van y restaurantes pero no hay bajas”, aseguró Giménez, dueño también de una agencia de viajes.

En San Juan, el 83,26% ya tiene su primera dosis y el 70,27% la segunda, faltando vacunar el 9,73% para lograr la inmunidad del rebaño. Sin embargo, y a pesar de la posibilidad de lograr una inmunidad del rebaño, el respeto de los protocolos y el cuidado siguen siendo una prioridad para detener el avance del virus.

“La gente quiere viajar tomando los recaudos necesarios para la prevención. La gente que pasa por una agencia de viajes y consulta no está relajada, se preocupa y consulta. Informamos que servicios van arribas del colectivos y cuáles no. Informamos para que la gente esté atenta y esto no empeore” sentenció el agente de viaje.

Las miradas estarán atentas en los resultados de los testeos tras las fiestas de año nuevo, en especial en Córdoba, donde la medida obedece al aumento de casos tras la Navidad: reportó 2.798 casos de Covid-19 de los cuales 1.808 corresponden a la capital cordobesa y 990 al interior. Tiene 545.042 casos desde el comienzo de la pandemia.

La confirmación de 38 casos de la variante Delta en la provincia y la confirmación de la circulación comunitaria será, también, otro factor a tener en cuenta a la hora de viajar y volver de viaje.

“El programa pre viaje hizo que aumentaran las ventas y se adelantaron dos meses las ventas de paquetes turísticos y estamos terminando un 2021 bien. Siempre estamos con la preocupación latente este 2022 y da miedo pero sabemos que en la provincia tenemos niveles importantes en cuando al nivel de vacunación”, cerró.