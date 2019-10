En el séptimo mes de su embarazo, Eugenia Tobal se despidió de su programa de televisión. La actriz está viviendo días de mucha angustia por la salud de su mamá, que está en tratamiento contra el cáncer desde hace un año.

Por esa razón, la figura de la TV Pública decidió tomarse una licencia en Cocineros de noche. En el cierre de la emisión de martes, la conductora explicó que quería dedicar su tiempo al cuidado de su mamá. "No quiero explayarme mucho porque si no voy a llorar. Estoy muy sensible", advirtió en el inicio de su discurso, mientras intentaba contener las lágrimas.

"Fue una semana un poco revoltosa para mí. Estuvimos acompañando mucho a mi mamá que está atravesando una enfermedad que la tiene a maltraer. Por suerte está ahí, batallándola como sabe hacer ella, con su fuerza y con su energía", agregó.

