¿A puños limpios? Mike Perry y su mensaje para Conor McGregor

Luego de lo que fue el cara a cara entre Mike Perry y Conor McGregor, hay novedades. En las últimas horas, el expeleador de UFC hizo foco en ese momento y dejó palabras interesantes. En diálogo con The MMA Hour, "Platinum" no se guardó nada y quiso tentar a "The Notorious" a pelear en el boxeo sin guantes de BKFC. Sin lugar a dudas, sería un evento multitudinario y visto en todo el planeta.

"Ya estaba pensando, 'Tengo que estar a la altura de las expectativas'. Cuando llegó Conor, pensé: 'Esta es realmente una oportunidad para mí de estar a la altura de las expectativas y hacer lo que todos esperan que haga. Es difícil, porque antes que nada, estás pensando, 'Necesito concentrarme y pensar en quién ganará esta pelea primero'. Pero entonces es como casi como un destino. Definitivamente tuve la ayuda de Dios", comenzó diciendo Perry.

Publicidad

Luego, Mike agregó: "¿Cuál es una forma respetable en la que tal vez puedas comenzar una pelea con un luchador profesional de manera profesional? No seas irrespetuoso, no trates de hablar tanta basura. Yo estaba como, '¿Cuál es la palabra para el sentimiento que estoy sintiendo?' Y lo dijiste, y yo estaba como, eso es todo: estoy en la nube nueve. Así que no había nada que pudiera afectarme en ese momento".

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

"Qué gran tipo también. Solo él entrando al ring estando allí esa noche agrega mucho al espectáculo. Simplemente agrega tanta atención a un gran momento para mí en mi carrera. Simplemente agregó mucha positividad a ese momento. Conor McGregor me emociona, y todavía le falta un poco para ir con el UFC. Espero que salga y venza a Michael Chandler y luego tal vez un evento principal de pay-per-view. Vamos a echarnos las manos de todos modos", sostuvo el estadounidense.

Más palabras de Mike Perry

Por otro lado, Mike Perry acotó: "Absolutamente, quiero pelear con él. Estábamos en el ring. Estaba listo para darme un puñetazo en ese momento, pero era mi momento esa noche, y tuve la última palabra, porque cuando Conor dejó el ring, sí, él tenía el cinturón, pero yo obtuve mi cinturón. Es platino sobre oro, nena, y cuando dejó el ring, volvieron a colocarme el micrófono en la cara. Así que fue mi noche para brillar. Tengo la última palabra".

"Simplemente estaba tratando de ser muy violento, y estaba listo para pelear conmigo en ese momento, y yo estaba muy tranquila y agradecida por la oportunidad. Es un cara a cara, y está hablando de ello en Instagram. Está publicando sobre eso. Él está interesado en eso. Sabe que parecía emocionante, sabe que parecía divertido. BKFC ofreció un gran espectáculo y culminé la noche", sentenció.