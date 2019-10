A través de una carta manuscrita, Lula felicitó a Alberto Fernández por su triunfo electoral

POR AGENCIA TÉLAM

El ex presidente de Brasil Luiz "Lula" Da Silva felicitó hoy a Alberto Fernández por el triunfo que obtuvo el Frente de Todos en los comicios del domingo y le envió "un gran abrazo para la compañera" Cristina Fernández de Kirchner y a la sociedad, deseando a la vez que "el Papa Francisco siga ayudando al querido pueblo argentino".



"Querido amigo Alberto Fernández, felicitaciones por la elección en Argentina y un abrazo grande para la compañera Cristina y para todo el pueblo", señaló una carta manuscrita difundida por las redes sociales escrita por Lula, quien desde el año pasado se encuentra detenido en una cárcel de la ciudad de Curitiba, donde cumple una condena por corrupción.



El líder del Partido de los Trabajadores (PT) le "agradece de corazón" al binomio presidencial electo "las muestras de solidaridad" que tuvo para con él y "con el pueblo brasileño", según el texto publicado en la cuenta oficial de Twitter que posee el dirigente brasileño.



"América Latina de a poco va encontrando sus lazos de fraternidad y respeto. Deseo que tengan un buen gobierno y que cuiden con mucho cariño a nuestros hermanos y hermanas" de Argentina, remarcó Lula, quien en otro párrafo de la misiva les deseó "buena suerte" a Fernández y a Cristina Kirchner".



"Que el Papa Francisco siga ayudando al querido al pueblo argentino. Abrazos de su amigo de siempre, Lula, sin miedo de ser feliz", cerró el ex mandatario.



El domingo pasado, al conocerse el resultado que le dio el triunfo, Alberto Fernández se pronunció en favor de la libertad de Lula, a quien había visitado en prisión a poco de conocerse su nominación como candidato presidencial.



Al día siguiente, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, manifestó su malestar con la postura de Fernández y adelantó que "no lo iba a felicitar" porque consideraba que "Argentina había elegido mal".