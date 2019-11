A tres años del acuerdo de paz en Colombia, la ONU pide esfuerzos y FARC duda del gobierno

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La ONU llamó a los colombianos a “perserverar en todos los esfuerzos necesarios para que la paz sea sostenible”, al cumplirse hoy tres años de la firma del acuerdo entre el gobierno de Colombia y la organización guerrillera FARC para poner fin a décadas de lucha armada.



En tanto, uno de los cinco senadores de FARC -el partido que sucedió al disuelto grupo guerrillero- advirtió que la consolidación de la paz derivada de ese acuerdo está demorada debido a la falta de voluntad política del presidente Iván Duque.



“Hoy, cuando se conmemora el tercer aniversario de la firma del Acuerdo Final de Paz, la Misión de Verificación de la ONU encomia al pueblo de Colombia a perseverar en todos los esfuerzos necesarios para que la paz sea sostenible”, afirmó el organismo en un comunicado.



La ONU admitió que hay “dificultades” y “retos” para la implementación del acuerdo, pero confió en que “la paz y la seguridad logradas sean una oportunidad para avanzar a favor de la prosperidad y la inclusión”.



Paralelamente, el jefe del bloque de senadores de FARC, Julián Gallo -conocido por el alias Carlos Antonio Lozada que usaba cuando era guerrillero-, responsabilizó a Duque por la lentitud con que, a su juicio, avanzó hasta ahora la implementación del acuerdo de paz.



“Tenemos que concluir que es muy pobre lo que se ha logrado conseguir de implementación y esa pobreza refleja, de alguna manera, la falta de voluntad política del Estado colombiano y, obviamente, de manera particular, de este gobierno de Iván Duque”, dijo Gallo a la agencia de noticias EFE.



Duque pertenece al partido Centro Democrático, cuyo líder es el ex presidente Álvaro Uribe, quien se opuso al acuerdo con las FARC que llevó adelante el entonces mandatario Juan Manuel Santos, y “llegó al gobierno con la bandera de hacer trizas la paz, de acabar ese acuerdo que nunca lo han compartido”, recordó el ex guerrillero.



“Eso explica en buena medida que estos quince meses que llevan en el gobierno, en lugar de buscar la forma de desarrollar normativamente y en la práctica (la implementación del acuerdo de paz), se han dedicado desde la bancada del partido de gobierno en el Congreso a radicar iniciativas dirigidas todas a entorpecerlo o a tratar de golpearlo en su esencia”, agregó.



Santos y el jefe de las FARC, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, firmaron el 24 de noviembre de 2016 el acuerdo definitivo de paz, un documento de cerca de 300 páginas basado en seis puntos, que contienen 578 medidas.



Las partes habían suscripto un primer convenio el 26 de septiembre, pero debieron negociar algunas modificaciones a su contenido luego de que la mayoría de los colombianos rechazara el primer texto en un plebiscito.



“Gracias al acuerdo que se firmó hace tres años, los colombianos pasaron de marchar en contra de secuestros, tomas guerrilleras y minas antipersonal, a marchar por más oportunidades y un mejor futuro, dijo Santos -que en 2016 ganó el Premio Nobel de la Paz gracias al acuerdo con las FARC- en Twitter, en alusión a las protestas que se realizan desde el jueves pasado contra las políticas sociales y económicas del gobierno de Duque.