A un año del crimen de Yamila, la familia pidió justicia

Este miércoles, familiares de Yamila Pérez pidieron Justicia en la puerta de Tribunales, donde en los próximos meses será el juicio. Esto, a cuatro días de que se cumpla un año del brutal crimen de la trabajadora sexual, oriunda del barrio Cabot.

Hasta el lugar llegaron su mamá del corazón y una sobrina. Estuvieron por varias horas en la entrada del Palacio de la Justicia local. Ahí había varias pancartas. "Justicia por Yamila", reflejaba una con letras mayúsculas. "Siempre en nuestro corazón, te extrañamos gorda", resaltaba otra.

"Tengo fe en Dios, sé que Él va a escuchar mi pedido y se va a hacer justicia. Le pedí porque encontraran al asesino y se cumplió", dijo Norma Allende, la mujer que crió de pequeña a Yamila.

El 16 de junio de 2018 la joven trabajadora sexual se había juntado con un hombre, Evaristo Molina, en su auto. Esa noche la mujer le había pedido dinero para no decirle a su esposa, que se veían con frecuencia. Por tal motivo Evaristo reaccionó de la peor forma, según el expediente de la investigación.

Yamila Pérez apareció muerta en un descampado en El Mogote en Chimbas al día siguiente. Tenía 8 puñaladas, los brazos desmembrados y la cara cortada.

El sospechoso de matar y descuartizar a Yamila Pérez confesó ante el juez que era cliente de la joven trabajadora sexual y que la mató por miedo a que su mujer lo echara de la casa por segunda vez. “Yo le comenté a mi señora que yo había matado a Yamila Pérez, porque ya me sacaron una vez de mi casa y no quería que me saque para siempre... la chica no quería salir del auto... que le iba a decir a mi esposa que andaba con ella", confesó el hombre ante el juez Guillermo Adárvez, del Tercer Juzgado de Instrucción y el fiscal Carlos Rodríguez.