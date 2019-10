Abad: "En esta elección se juegan valores y no solamente cargos"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El presidente del bloque de diputados bonaerenses de Juntos por el Cambio, Maximiliano Abad, destacó hoy la “contundencia y la fuerza” con la que los marplatenses y batanenses acompañaron la marcha del “Sí se puede” en la ciudad, y pidió a todos que el domingo "se comprometan con una elección histórica".



“Ayer, en Mar del Plata vivimos lo que se viene viviendo en las casi 30 ciudades del país donde se hicieron las marchas del ‘Sí se puede’: un pueblo unido soñando con un futuro", expresó en un comunicado.



Para el legislador, "estas marchas nos permiten comprender más precisamente lo que está sucediendo en el contexto electoral: ningún candidato que no genere expectativa junta millones de personas en todo el territorio nacional".



"Por eso, cuando sostenemos desde Juntos por el Cambio que la elección todavía no sucedió lo decimos convencidos de que en agosto se jugó una cuestión diferente: hubo una parte de los argentinos que quisieron expresar un mensaje, que el gobierno escuchó y actuó en consecuencia. Ahora se elige a las autoridades y los valores que están en juego son otros”, sostuvo Abad.



Pidió compromiso con la elección del 27, y destacó que “como dijo María Eugenia Vidal ayer en Mar del Plata, en provincia no hay segunda vuelta, se define por un voto, y por eso la participación el domingo es la principal herramienta para que la elección sea verdaderamente transparente".



"Participación en las urnas, debemos ir todos a votar; y participación comprometiéndose con la democracia, como fiscales de mesa, para cuidar el voto. Creo que ese es el mensaje más importante: no está dicha la última palabra, es una elección que define valores, además de cargos, y esta fuerza política siempre se caracterizó por dar la cara y volverse más fuerte en los momentos difíciles”, finalizó.