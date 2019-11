Abecasis: "Llegamos bien al clásico con Banfield"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El defensor de Lanús Luciano Abecasis aseguró hoy que llegan "bien" al clásico con Banfield del próximo sábado como local, por la fecha 13 de la Superliga Argentina de Fútbol.



"Lógicamente no vamos a escapar de la situación de que llegamos bien al clásico con Banfield. Vamos a trabajar de la misma manera que lo estamos haciendo", indicó Abecasis en diálogo con radio Rivadavia.



"A partir de mañana ya nos enfocamos en el partido con Banfield. Vamos a seguir tratando de reafirmarnos y buscar cosas buenas", apuntó el ex River y Godoy Cruz de Mendoza.



Lanús, junto con Argentinos, es puntero de la Superliga luego del triunfo como visitante ante Huracán por 1 a 0 que le permitió alcanzar los 25 puntos.



"Me gusta mirar la tabla con la tranquilidad y responsabilidad lógica de la situación, falta muchísimo. Siempre está bueno ser primero, pero hay que estar tranquilos", apuntó Abecasis.



Lanús recibirá el próximo sábado a Banfield en una nueva edición del Clásico del Sur por la fecha 13 de la Superliga. El partido se jugará en el estadio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez a partir de las 15.30.