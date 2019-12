Abila, con una lesión, quedó prácticamente afuera en Boca para enfrentar a Central

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El delantero Ramón 'Wanchope' Abila presenta una pequeña fractura en el dedo de un pie y quedó en duda para integrar la delegación de Boca Juniors que este domingo visitará a Rosario Central, por la 16ta. Fecha de la Superliga de Primera División.



El atacante cordobés, de 30 años, chocó hoy durante el entrenamiento de la jornada desarrollado en el predio de Ezeiza con su compañero Mauro Zárate.



Y lo que pareció un simple dolor por un pisotón se fue agravando con el correr de las horas y el diagnóstico preliminar indica que el ex Huracán acusa “una pequeña fractura en un dedo” de su pie derecho, lesión que le impediría estar el fin de semana en el Gigante de Arroyito.



No hubo parte oficial de la institución reflejando la lesión de 'Wanchope', aunque su casi segura ausencia, le abre una nueva incógnita al DT Gustavo Alfaro, respecto de cómo decidir la formación principal.



Las alternativas que surgen naturalmente para reemplazar a Abila serán el venezolano Jan Hurtado o bien el santafesino Franco Soldano, quien en las últimas horas ganó terreno en la pulseada y podría meterse en el once de arranque.



Durante la jornada también se conoció la ruptura fibrilar en el sóleo del defensor Lisandro López, quien sería reemplazado por el paraguayo Junior Alonso.