Abogados por la Justicia Social apoyan el proyecto de Ley Impositiva de Kicillof

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

La entidad Abogados por la Justicia Social (AJUS), con sede en La Plata, apoyó hoy el proyecto de Ley Impositiva que el gobernador bonaerense Axel Kicillof envió a la Cámara de Senadores, pero que no pudo ser tratado por falta de quorum.



​"​Los bonaerenses necesitan que sus diputados discutan quién paga más y quién paga menos impuestos. Es una deuda importante de la democracia que los impuestos sean justos y equitativos y los legisladores de Juntos por el Cambio se niegan a que en la provincia de Buenos Aires haya impuestos justos y equitativos"​ , sostuvo el presidente de Abogados por la Justicia Social LPBE, Emanuel Desojo.



La institución, en un comunicado difundido hoy, destacó que repudia " la clara maniobra política y mediática de la oposición para obstaculizar las primeras medidas de Gobierno del mandatario provincial Axel Kiciloff al no dar quórum para tratar la Ley Impositiva que permitiría entre otras cosas avanzar en la implementación de la Ley de Emergencia Social y trabajar en poner de pie los sistemas de salud, educación, alimento, vivienda, producción".



"Está claro que el cambio de la estructura impositiva que propone la ley impositiva no implica mayor presión tributaria en términos reales, sino que se trata de fórmulas progresivas, ​cuyas tasas de tributación aumentan, por debajo de la inflación y en la medida en que el ingreso es mayor", remarcó AJUS.



Indicó por último que "los legisladores de Juntos por el Cambio que no dieron quorum a su tratamiento y los medios de comunicación que pretendieron presentarlo como un impuestazo, son cómplices de una maniobra extorsiva que sólo redunda en profundizar la desigualdad, los problemas económicos y sociales de los y las bonaerenses".