Acorralado por los disturbios, Moreno ordena trasladar la sede de gobierno a Guayaquil

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El recrudecimiento de las protestas en Quito y los choques entre policías y manifestantes obligó al presidente de Ecuador, Lenín Moreno, a evacuar el Palacio presidencial y trasladar la sede de gobierno a la ciudad de Guayaquil. El ingreso de miles de indígenas a la capital ecuatoriana relanzó las protestas y la represión policial generando un clima de incertidumbre que obligó al presidente a anunciar en las últimas horas la evacuación del Palacio de Carondelet y el traslado de su gobierno a Guayaquil. Desde esa ciudad, Moreno brindó una un discurso a la ciudadanía trasmitido por televisión y radio para pedir calma y tender la mano a los grupos sociales, y al mismo tiempo, señalar al ex presidente Rafael Correa como el artífice de un supuesto "intento de golpe de Estado". "Lo que ha sucedido no es una manifestación social de protesta frente a una decisión de gobierno. Aquí hay una manifestación política para romper el orden democrático", acusó Moreno antes de apuntarle a sus tradicionales oponentes estos dos últimos años. Y agregó que hay "individuos externos pagados y organizados" para utilizar la movilización de los indígenas con fines de saqueo y desestabilización. En su mensaje, Moreno se mostró rodeado por el vicepresidente Otto Sonneholzner, el ministro de Defensa Oswaldo Jarrín, y cuatro generales en uniforme de combate. Aunque sin mencionarla explícitamente, el mandatario ecuatoriano instó a la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) "a un diálogo sincero", "una puerta que nunca se cerró". La demanda no es casual, durante el día de ayer miles de indígenas consiguieron ingresar a la capital ecuatoriana para sumarse a las masivas movilizaciones que suceden desde la semana pasada y que mutaron de una protesta contra de las políticas de ajuste ordenadas por el Fondo Monetario Internacional en una crisis institucional y política de magnitud. Al igual que en las sucedidas días atrás, las protestas de este lunes en Quito tuvieron como protagonistas a grupos de izquierdas, sindicalistas y jóvenes de distintas afiliaciones políticas de oposición, a los que se sumaron los primeros miles de indígenas que consiguieron ingresar a la ciudad donde está convocada una movilización para este miércoles. La movilización repitió las imágenes de caos en las estrechas calles del centro histórico de la capital ecuatoriana que volvieron a convertirse en un campo de batalla con la quema de neumáticos, lanzamiento de piedras, cócteles Molotov y destrucción masiva de propiedad pública. Escenario de los disturbios más fuertes fue la emblemática plaza de Santo Domingo, a unos cientos de metros de la presidencia y de la que la policía debió retirarse ante el insistente avance de los manifestantes, informó la agencia de noticias EFE. Por el momento no se informó si se han producido víctimas, y la confusión continuaba en toda la zona en medio de las denuncias por la violenta actuación de las fuerzas del orden en los últimos días. Durante la movilización indígena hacia Quito se produjeron una ola de saqueos y destrucción, de los que la Conaie se despegó y consideró "ajenos a las razones de la movilización nacional" del miércoles próximo. Mientras, la situación de caos ha llevado al gobierno, ahora con sede en Guayaquil, a suspender nuevamente las clases este martes, en tanto que el Ministerio de Energía suspendió las operaciones en tres campos petroleros en la Amazonía.