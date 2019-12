Actrices Argentinas realizan acción para exigir la libertad de una mujer condenada en Córdoba

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El Colectivo Actrices Argentinas junto a otras organizaciones hará esta tarde una performance frente a la Casa de Córdoba en la ciudad de Buenos Aires, para exigir la libertad de Flavia Saganías, oriunda de Cruz del Eje, condenada a 23 años de prisión luego de que su hermano atacara al hombre que ella denunció por abusar sexual de una de sus hijas.



"Flavia tiene 40 años, es madre de cinco hijes y está presa. Denunció al abusador de su hija de 7 años y cuando la justicia no le dio respuesta publicó en sus redes un alerta", advirtió la actriz Thelma Fardín en un audio de Whatsapp que se utilizó para amplificar la convocatoria.



Fardin señaló que "el tipo esta suelto, este viernes leen la sentencia firme en Cruz del Eje, condenaron a Flavia a 23 años de prisión.Desde Actrices Argentinas, junto a muchas otras organizaciones, estamos convocando a una performance" en la Casa de Córdoba "para exigir su libertad".



La acción se llevará a cabo las 18 horas frente a la Casa de Córdoba, pero a las 16 habrá un ensayo en la vía pública frente al Hotel Bauen, al que las organizadoras convocan a las mujeres con pañuelo verde y ropa negra.



"No podemos permitir que este fallo aleccionador separe a Flavia de sus hijes, Flavia no está sola. Flavia somos todas", concluye el audio de Fardin, quien denunció al actor Juan Darthés de haberla violado en Nicaragua cuando tenía 16 años y él 45, durante una gira de la tira televisiva Patito Feo.



En 2017 Flavia denunció a su ex pareja, Gabriel Fernández, por abusar sexualmente de su hija de 7 años, pero luego de que la policía allanara su casa y realizara las primeras pericias (incluida una camara Gesell), una trabajadora social determinó que "no había signos de abuso" y el juez archivó la causa.



Fue entonces que Flavia realizó una denuncia por redes sociales brindando datos de la dirección de Fernández para alertar a la población de la localidad cordobesa de Capilla del Monte.



Tras la publicación, el hermano de Flavia y su madre decidieron viajar a Córdoba y al no encontrar a la mujer en su casa se dirigieron a la del presunto abusador.



En declaraciones públicas, Emiliano, el hermano de Flavia, dijo que al llegar allí se encontraron con una persona "totalmente drogada que salió a la puerta con un arma", que comenzó una pelea y Fernández resultó herido.



El 27 de noviembre pasado, el tribunal de Cruz del Eje condenó a 23 años de prisión a Flavia, su madre y su hermano por "tentativa de homicidio, ensañamiento y por el concurso premeditado de dos o más personas, en concurso ideal con abuso sexual con acceso agravado en grado de tentativa e incendio en concurso real".