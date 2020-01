Acusan a un ex policía de abusar de una adolescente de 14 años

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Un ex efectivo de la Policía bonaerense que había sido desafectado de la fuerza de seguridad en diciembre tras quedar involucrado en un caso de violencia de género fue denunciado en las últimas horas de haber abusado sexualmente de una adolescente de 14 años, informaron hoy fuentes judiciales.



Según los investigadores, el ex policía fue llevado a una dependencia de la fuerza de seguridad en La Plata por el propio padre de la menor de edad abusada pero tras ser notificado de la denuncia fue liberado por la Justicia.



El hombre, identificado como J.C.A., trabajó hasta diciembre en la subcomisaría de Hernández, cuando fue suspendido por un hecho de violencia de género contra su ex pareja.



Fuentes de la investigación precisaron que en las últimas horas una adolescente denunció al ex policía de haberla abusado sexualmente a mediados del año pasado.



La adolescente contó que en esa oportunidad, se encontró con el hombre -a quien conocía a través de su padre- en la puerta de un boliche y le ofreció llevarla en auto hasta su casa.



Sin embargo, en medio del camino el hombre cambió de trayecto y la trasladó a su propio domicilio en el barrio La Loma, donde abusó sexualmente de ella.



Días atrás, la joven pudo contar lo ocurrido a su padre y éste fue quien ayer entregó al ex policía ante las autoridades de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de La Plata



El fiscal en turno, Hugo Tesón, de la UFI 8, notificó al ex policía de la denuncia en su contra y luego lo liberó.