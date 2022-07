Luego de que se aprobara sobre tablas en el Concejo de Deliberante de Santa Lucía el pase a planta de becados municipales, los ediles de la oposición pidieron el listado de los 60 trabajadores a los que se les mejorarán las condiciones. Luego de varias presentaciones, aún no reciben la información y acusan a Juan José Orrego de ocultar la información.

La concejal Carolina Porres, representante del Frente de Todos, fue la más vehemente en el reclamo al punto tal que usó sus redes para visibilizar esta situación. En este contexto, la dirigente departamental le afirmó a DIARIO HUARPE que “es poco transparente todo lo que está ocurriendo en el departamento con este asunto”.

Porres contó que “si bien no era correcto que se aprobara la legislación que daba el marco legal de incorporar a los trabajadores precarizados, nosotros no tuvimos mayores problemas en darle la derecha para que sea aprobada luego que se presentara sobre tablas. Pero sí solicitamos que nos den el listado de los que iban a ingresar para darle transparencia al asunto, pedido que aún no tiene respuesta luego de varios meses de reclamo”.

La edil contó también que los pedidos los hicieron de manera formal, es decir, con la herramienta legislativa del pedido de informe y también informal con las autoridades del Concejo Deliberante. En ninguno de los casos recibieron respuesta.

También contó Carolina Porres que intentaron obtener la información por intermedio del sindicato municipal y tampoco lo obtuvieron. La mujer del Frente de Todos detalló que “cuando le preguntamos a los gremialistas, nos dijeron que ellos tampoco obtuvieron la información y esto le suma más incertidumbre a todo el asunto”.

Porres, junto a sus compañeros de bloque Marcelo Cerdera y José Arredondo, continúan con las solicitudes correspondientes, pero ya afirmaron públicamente que temen que se absorba a la planta permanente municipal a personas vinculadas con funcionarios orreguistas y no a los trabajadores que lo merecen que llevan décadas esperando la formalización.