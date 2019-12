Adiós a Boneta: Quién hará de Luis Miguel en la segunda temporada de la serie

Diego Boneta, el actor que lo personificó a Luis Miguel no será parte de la segunda temporada de la serie, a pesar de que se hizo popular a nivel mundial. Enteraté lo que pasó y por qué el actor no será parte de la segunda temporada.

La gente cercana a la producción dicen que Diego Boneta no da el physique du rôle de la época que se recreará en la segunda temporada, ya que abarca la época en la que Luis Miguel está más gordo y más avejentado, aunque otros dicen que Diego estaba dispuesto a someterse a largas jornadas de FX y maquillaje, pero que había pedido un mejor arreglo económico, y por eso no hubo un acuerdo para que sea parte de la nueva temporada.

Fernando Colunga hizo más de 25 telenovelas como galán

Dicen que Fernando fue elegido por el mismo Luis Miguel para que protagonicé la segunda temporada

El actor que personificará a Luis Miguel en la segunda temporada será Fernando Colunga (53) , quien tiene más de 25 telenovelas realizadas y hasta ahora pudo mantener con discreción su vida privada. El mexicano hace poco se animó a revelar que tiene pareja, aunque no quiso dar a conocer su identidad. De manera muy natural, el artista aseguró que nunca ha sido su intención ocultarle a la prensa su vida privada; sin embargo, la relación de respeto que construyó con su público y los medios le permite salir a la calle como cualquier persona, y comentó que visita lugares públicos acompañado, sin ningún problema. A lo largo de su trayectoria, Fernando Colunga fue relacionado con varias de sus compañeras de trabajo, rumores que él nunca se ha detenido a desmentir pues, aseguró, es un caballero. Para finalizar, el mexicano aceptó que ya no es el galán al que llamaban para protagonizar todas las telenovelas y afirmó que eso no le quita el sueño, pero este nuevo desafió de interpretar a Luis Miguel lo tiene muy entusiasmado.

