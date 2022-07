Barilari, la inconfundible voz de Rata Blanca, llega a San Juan con su gira “Canciones doradas”. El próximo 21 de julio se presentará en el Auditorio Juan Victoria a las 21 horas.

Las entradas están a la venta en entradaweb.com y la boletería del auditorio. El disco que recorrerá en el espectáculo está compuesto por grandes clásicos del rock, cantados en español.

En el setlist programado para esta gira, se encuentran temas como “I still have found” de U2, “Pretty woman”, “Lo haremos a mi modo” de Lenny Kravitz, “Como yo nadie te ha amado” de Bon Jovi, “El Show de continuar” de Queen, “I do it for you” de Bryan Adams, “Le Das Mal Nombre al Amor” de Bon Jovi, de Eric Clapton, “Aún tengo blues”, “Quiero saber que es el amor”, entre otros covers y uno de los temas que lo lanzó a la fama, “Mujer amante” y Volviendo a Casa de Rata Blanca.

Sobre Barilari

Adrián Eduardo Barilari nació el 11 de noviembre de 1959 en Buenos Aires, Argentina. A los 15 años ingresó a una pequeña compañía artística para desarrollar expresión corporal y teatro; allí ganó su primer concurso llevado a cabo en el teatro Lasalle con una canción de su autoría. Ganar aquel concurso le dio acceso a su primera grabación en estudio. De allí en más tuvo pequeñas giras por el país como solista e incluso llegó a cantar en el mítico Café Tortoni de la Avenida de Mayo de la ciudad de Buenos Aires.

Luego tuvo que ingresar al Servicio Militar Obligatorio y quedó seleccionado como vocalista en una banda de reclutas organizada por el Teniente Emilio Prado, quien se convertiría después en su gran mentor apoyando a Adrián en su vocación. Allí pasó 14 meses con músicos que lo empujaban aún más en su carrera y llegó a formar un grupo de folk-rock que luego seguiría bajo el nombre de Siddartha incluso fuera del Servicio Militar.

A los 18 años comenzó a tocar en bandas del under porteño, como Topos Urbanos y Rompecabezas, con la cual tocaron mucho y recorrieron todo el circuito, teniendo oportunidad de cruzarse en más de una ocasión con quienes luego serían sus compañeros de Rata Blanca y que por entonces estaban en bandas como Punto Rojo y WC. También fue el cantante de Cobalto. Y grabó el demo con Vietnam, un proyecto que no prosperó, pero pudo plasmar su trabajo en un LP.

Luego del alejamiento de Saúl Blanch de Rata Blanca, la banda estaba buscando un nuevo cantante. Marcelo Michel, un amigo en común de Walter y Adrián hizo el contacto entre los músicos. Así fue como el guitarrista se comunicó telefónicamente y le ofreció ser la nueva voz de Rata Blanca. Adrián, por ese entonces, estaba cantando en Días de Gloria y no quería dejar la banda porque era muy amigo de los músicos y tenían algunos buenos contactos. Pero fueron los propios integrantes de dicha agrupación los que convencieron al vocalista de incorporarse a una banda que ya estaba consolidada.

La charla se llevó a cabo en la casa de Adrián, y a la misma asistieron Hugo Bistolfi y Walter Giardino. Así fue como llegó a Rata Blanca el cantante que le daría mayor estabilidad al grupo y que fuera la voz de sus temas más exitosos, como lo son "La Leyenda del Hada y el Mago" y "Mujer Amante", ambos pertenecientes a la segunda placa.