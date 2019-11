Advierten que la ley de góndolas puede hacer "inviable" la política de descuentos de supermercados

El especialista en consumo masivo, Osvaldo del Río, de la consultora Scentia, estimó hoy que la nueva Ley de Góndolas puede "hacer inviable el continuar con la actual política de descuentos de los supermercados" si no se reglamenta con criterio, durante su disertación en el encuentro organizado por la Asociación de Supermercados Unidos (ASU).



"Hay que ver cómo va a ser reglamentada" la nueva norma dijo a Télam y advirtió que puede "hacer inviables los descuentos" ya que para cumplir se va a requerir de "un batallón de gente" para reponer "en tiempo y forma un item de descuento que se está promocionando".



Consideró que "es inviable hoy pensar que una ley disponga de determinados espacios para determinados productos, y que pueda garantizarse en el tiempo esa política", dijo y destacó que "hay que apoyar a las pymes, pero también tienen que estar preparadas".



Otro aspecto que observó es que "no es real que esta ley ayuda a los consumidores porque detrás de la góndola hay un trabajo de inteligencia de los supermercados, en función de lo que la gente elije y eso se va a terminar", se lamentó.



Por el contrario destacó que la nueva ley ayuda a redefinir las industria "pero no ayuda los consumidores", consideró.



En tanto un supermercadista de renombre que prefirió el anonimato expresó en el mismo sentido que "por más que se cumplan con los requisitos, el problema con las pymes es que los productos roten y la gente los acepte, ya que si no se venden, ¿quién se hace cargo de eso?", lanzó durante un receso en la cumbre que reunió a cientos de supermercadistas.