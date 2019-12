Afirman que el costo de padecer osteoporosis supera los 7.000 millones de pesos anuales en Argentina

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El aumento de la expectativa de vida y el consecuente envejecimiento de la población generan cada vez más casos de osteoporosis, enfermedad que representa para la Argentina una carga anual de 7.300 millones de pesos entre "costos quirúrgicos, hospitalarios y pérdida de productividad", alertaron especialistas internacionales que participaron de un encuentro científico en Buenos Aires.



El estudio "La carga económica de la osteoporosis en cuatro países latinoamericanos: Brasil, México, Colombia y Argentina", publicado en The Journal of Medical Economics, detalló que del gasto total en nuestro país, $3.000 millones corresponden a costos quirúrgicos, 2.400 millones a costos hospitalarios y 1.000 millones a los costos de pérdida productividad.



Otros costos corresponden a la venta de medicamentos prescriptivos (192 millones de pesos por año) y a la realización de exámenes complementarios (510 millones de pesos por año).



La osteoporosis es una enfermedad sistémica que afecta la salud ósea, y se estima que afecta en el país a una de cada cinco mujeres en edad postmenopáusica, que padecen fracturas principalmente de muñeca, columna y cadera.



"La osteoporosis es un síndrome que afecta a todo el esqueleto", definió el doctor Esteban Jodar Gimeno, director del departamento de endocrinología y nutrición del Hospital Universitario Quirón de Madrid y profesor de endocrinología de la Universidad Europea de Madrid, quien participó del encuentro realizado en la ciudad de Buenos Aires.



El especialista detalló que la principal manifestación clínica de la enfermedad son las fracturas, que tienen un "enorme impacto" en la calidad de vida de quienes las sufren.



"Se estima que en nuestro país ocurren 90 fracturas de cadera por día, es decir, más de 34.000 por año", graficó la endocrinóloga María Belén Zanchetta.



La especialista en osteología y directora médica y académica del Instituto de Diagnóstico e Investigaciones Metabólicas (IDIM) agregó que se trata de una patología "muy prevalente y de gran costo para la salud pública".



Por su parte la reumatóloga María Silvia Larroude advirtió que si bien por lo general la osteoporosis afecta a pacientes añosos, también hay casos en personas jóvenes.



"Estos casos pueden estar relacionados con otras patologías, como la celiaquía, la enfermedad de Gaucher o Fabry, algún problema de tiroides mal tratado o el consumo de determinados fármacos que afectan la salud ósea, como anticonvulsivantes y corticoides", precisó Larroude, también osteóloga del Centro Rossi.



Además, "los pacientes que fuman o sufren bajo peso tienen más riesgo de padecerla, así como las personas sedentarias o que tienen padres con antecedentes de fractura de cadera", advirtió.



"Ante todas estas situaciones, sin importar la edad, hay que hacer una densitometría. Si los factores de riesgo no están, a las mujeres se les indica una densitometría a partir de los 65 años y a los hombres a partir de los 70", apuntó la especialista.



Y completó: "Hay que trabajar en la prevención de fracturas. A la hora de tratar un paciente es clave analizar su vida diaria, sus consumos, saber cuál es su ingesta habitual de lácteos y el nivel de actividad física que realiza".