En tiempos de crisis por pandemia, la gestión de la intendenta caucetera Rominas Rosas está siendo acusada de llevar a cabo un recorte de personal sin previo aviso. No solo le dio de baja a cientos de becarios PILD, sino que además no llama a cubrir las vacantes que se fueron concretando en el último tiempo y que por ordenanza tiene la obligación de ocupar para brindar los servicios mínimos que el municipio debe cumplir.

Los mismos beneficiarios de los Programas de Inserción Laboral Departamental (PILD) son los que comenzaron a reclamar que fueron despedidos y no fueron notificados. Uno de ellos, Laureano Blanco, habló con DIARIO HUARPE y contó que “estuve dos semanas de junio yendo a trabajar y nadie me dijo nada. Cuándo pregunté porque no me pagaban, me mandaron a hablar con la intendenta Rosas. Ella nunca me atendió, pero si su secretaria quién me confirmó que en mayo habían comunicado desde el Concejo Deliberante que no pertenecía al programa y estaba firmado por el presidente Farías. Nadie me avisó”.