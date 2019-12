Afirman que Vaca Muerta ya debería producir a volúmenes con impacto internacional

La producción de los recursos no convencionales de Vaca Muerta, de haber seguido el ritmo de desarrollo de las cuencas de Estados Unidos, podrían haber significado hoy para el país exportaciones anuales por US$ 12.500 millones y con proyectos de inversiones por otros US$ 20.000 millones en Gas Natural Licuado (GNL) y petroquímicos.



Así se desprende de una proyección realizada por el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG) en el que no solo se destaca el potencial que tiene la formación del sur argentino, sino también cuál es el costo de oportunidad de este cuenca que ya debería tener un nivel de producción con impacto en el negocio internacional de hidrocarburos.



El titular del IAPG, Ernesto López Anadón, explicó que el trabajo de simulación toma como referencia los plazos y ritmos de desarrollo de las cuencas no convencionales de Estados Unidos, como Permiam o Eagle Ford, y los que registró Vaca Muerta desde la perforación de su primer pozo en 2012.



"Vaca Muerta, con una producción de petróleo por debajo de los 100.000 barriles/día y los 60 millones de metros cúbicos de gas, es una cuenca que todavía no tiene impacto a nivel internacional, para lo cual debería estar produciendo 500.000 barriles/día y por encima de los 150 millones de metros cúbicos":



Para ese ritmo de producción, las operadoras deberían estar perforando unos 800 pozos al año, cinco veces lo que hoy se está registrando en la formación, incluso a pesar del congelamiento de precios que afectó la actividad.



"De haber tenido reglas estables y competitivas desde el primer pozo no convencional hoy Vaca Muerta debería estar cerca o ya superando esos 500.000 barriles diarios de petróleo, con exportaciones en firme de hidrocarburos y con algún proyecto en construcción o avanzado de GNL", explicó López Anadón.



El trabajo del IAPG estimó que durante este período de desarrollo Vaca Muerta habría acumulado un saldo exportable de 600 millones de barriles de petróleo, equivalentes a unos US$ 25.000 millones, y unos 3 trillones de pies cúbicos de gas por otros US$ 10.000 millones.



Esta actividad intensiva habría significado inversiones adicionales a las recibidas por US$ 50.000 millones, regalías e ingresos brutos por US$ 8.000 y otros tanto en impuestos nacionales.



Anualizadas, las inversiones podrían haber saltado de los actuales US$ 4.000 millones que desembolsa la industria a unos US$ 20.000 millones, mientras que de los US$ 4.300 millones al año que hoy exporta la Argentina en gas, petróleo y derivados estaría generando US$ 12.500 millones, es decir un 20% de las exportaciones totales del país.



Pero, además, la mayor disponiblidad de gas y petróleo como materias primas habría permitido tener en construcción o ya en funcionamiento nuevas plantas petroquímicas de urea, etileno, propileno, propano o polipropileno, entre otros, y con una planta ya terminada de GNL que sumarían otros US$ 3.000 millones de exportaciones