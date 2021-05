Agónica primera victoria de San Martín fuera de casa

Por la 9° fecha de la Zona B de la Primera Nacional, San Martín consiguió un gran triunfo este domingo en su visita a Almagro, tras imponerse por 1-0 en José Ingenieros.

El Verdinegro que venía de perder como local en el Bicentenario ante Santamarina el fin de semana pasado, tenía que recuperarse con un triunfo y, así lo hizo, se trajo la primera victoria fuera de casa en este torneo.

El equipo de Paulo Ferrari no la pasó bien en la primera parte, el Tricolor contó con varias chances de gol, que entre Juan Pablo Cozzani y la mala definición de los delanteros, hicieron que se fueran al descanso con el marcador en blanco.

Pero logró hacerse fuerte con el correr de los minutos en el segundo tiempo y se lo llevó por delante al dueño de casa. El "Loncho" movió el banco y mandó a la cancha a jugadores que le terminaron dando resultado, porque a los 42 minutos apareció el recién ingresado Ivo Constantino para marcar el único gol del encuentro.

El gol estaba en el banco, el cordobés ex Belgrano entró afilado y terminó marcando el gol de la victoria que le significó sumar tres puntos de oro para el Verdinegro para no perder terreno en la lucha por la clasificación entre los cuatro mejores de la zona. Más allá que está en mitad de tabla, San Martín se encuentra a tan sólo 2 puntos del cuarto, es decir, no está lejos.

De esta manera, San Martín regresará a San Juan con los tres puntos para trabajar de una manera diferente esperando el encuentro ante uno de los rivales que viene en la parte de arriba de la zona como son los santiagueños de Güemes el próximo domingo a las 16 en el estadio Hilario Sánchez.