Aguacateros, de DT argentino Casalánguida, venció por la Liga mexicana de básquetbol

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Aguacateros de Michoacán, el equipo que dirige el DT argentino Nicolás Casalánguida, derrotó esta tarde a Capitanes de Ciudad de México, por 108-105, en tiempo suplementario, en partido correspondiente a la novena fecha de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP) mexicana. El base bahiense Nicolás De los Santos (ex Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia) encestó 5 tantos (1-2 en dobles, 1-2 en triples), repartió 5 asistencias, tomó 2 rebotes y propició 2 robos en 31 minutos para el quinteto que conduce el técnico chubutense, de 40 años. Además, los ex San Lorenzo Jerome Meyinsse y Donald Sims fueron dos de las principales del equipo del DT Casalánguida. El pivote Meyinsse aportó 21 puntos (7-10 en dobles, 7-7 en libres) y 7 rebotes; mientras que el escolta Sims sumó 31 (6-8 en triples) tantos, 7 asistencias y 3 rebotes. En el conjunto del Distrito Federal mexicano, el ala pivote panameño Ernesto Oglivie entregó un saldo de 8 unidades y 6 rebotes en 25m. Además, el pivote argentino Daniel Amigo (ex Universidad de Denver de la NCAA) acumuló 8 puntos, 4 rebotes y 3 asistencias en 26m., para Soles de Mexicali, que vapuleó a Abejas de León, por 90-57 Mientras que Leñadores de Durango, dirigido por el rosarino Juan José Pidal, se impuso como visitante y por 102-95 a Huracanes de Tampico, que tuvo en sus filas al alero estadounidense Aaron Harper (ex Ferro), que terminó con 21 tantos y 3 rebotes.