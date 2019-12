Ajax, con argentinos en cancha, pierde y comparte el liderazgo

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

Ajax, con argentinos en cancha, perdió hoy en forma agónica con AZ Alkmaar, que no sólo lo derrotó por 1-0 sino también lo alcanzó en la cima de la clasificación de la Eredivisie, el fútbol holandés de primera división, al continuar la 17ma. Fecha



En el elenco de Amsterdam se desempeñó desde el arranque el ex mediocampista de Defensa y Justicia, Lisandro Martínez, quien vio la tarjeta amarilla, a los 45 minutos de la segunda parte.



En tanto, el ex defensor de Independiente, Nicolás Tagliafico, ingresó a los 37m de la segunda etapa, en sustitución del rumano Razvan Marin.



Con este triunfo, conseguido a partir de una anotación de Myron Boadu (St. 45m.), AZ Alkmaar alcanzó en lo más alto al Ajax, ya que ambos son punteros con 41 unidades.



En tanto, el zaguero central Marcos Senesi (ex San Lorenzo) estuvo desde el comienzo en el Feyenoord, que se impuso por 3-1 a PSV Eindhoven, con tres tantos de Steven Berghuis, dos mediante tiros penales.



Otros marcadores: Emmen 2-Sparta Rotterdam 0; Heracles 1-Utrecht 3.



Principales posiciones: AZ Alkmaar y Ajax 41 puntos; Willem II 32; PSV Eindhoven 31; Utrecht 29; Feyenoord 28