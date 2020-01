Al ritmo de los timbales la Delio Valdéz puso a mover las caderas sanjuaninas

Bajo una noche estrellada, con la luna de testigo suenan las trompetas y los timbales, suena el saxo y las caderas se mueven, suena la Delio Valdéz. La banda de cumbia colombiana se presentó en el fan park, el espacio que convoca a los sanjuaninos después de cada etapa de la Vuelta a San Juan, y con la sensualidad propia del caribe hizo bailar a una multitud.

Las palmas del público acompañó a cada canción de la banda. Foto: Gonzalo Medina

Antes de la presentación el DJ Patineta iba aclimatando a la muchedumbre que esperaba impaciente a la banda. Después de esta previa, el público se levantó de los picnics improvisados y se puso al pie del escenario como demostrando devoción antes de una ceremonia, ceremonia de baile, de cuerpos balanceándose, de palmas arribas de pasión dejando que la selva interior se liberara. Ver un espacio público y abierto, que irradia tanta alegría, no hace otra cosa que contagiar y convertir ese momento en único. Sobre el recital, “la cancioncita” y “de noche al amanecer” fueron dos de los temas en los que el público dejó la garganta.

Pero los momentos que estallaron fue cada vez que Ivonne (ex Bandana) contoneaba sus caderas y cuando Black Rodríguez Méndez apareció con su inconfundible look de galán sesentero, con un ramo de flores, un saco celeste y unos lentes que no hicieron otra cosa que acentuar el carisma con el que se robó el corazón de los presentes.

El "papá" Black Méndez Díaz se robó el corazón de todos. Foto Gonzalo Medina

Así fue el paso de la Delio, una banda que pone a bailar hasta al más tímido, porque conecta, porque no hay estilo solo basta que el cuerpo se deje llevar.

FAN PARK PARA TODA LA FAMILIA

Otro de los atractivos, además de los espectáculos musicales, son la feria kermesse que se ubica a un costado del escenario principal. Allí se pueden diferenciar tres espacios: uno dedicado a los deportes y actividades urbanas como el grafiti el hockey de aire y el metegol, otro de juegos inflables y ajedrez, y por último uno con juegos tradicionales de kermesse como el tejo, los dardos o uno de derribar patitos con una pelota.

Como una feria de antaño, los juegos son el espacio preferido de lo más pequeños. Foto: Gonzalo Medina

El predio después de la ampliación es tan grande que todas las actividades conviven y para quienes disfruten de espacios con menos multitud, los alrededores se siguen prestando para tirar una manta y disfrutar del espacio verde mientras una fiesta de felicidad sucede.