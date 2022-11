Al rojo vivo: la interna de Bélgica en el Mundial de Qatar 2022

No ha sido un buen Mundial de Qatar para Bélgica, cosa que ha quedado demostrada desde el inicio. Esperando hasta la última fecha de la fase de grupos para saber si clasifican o no a la siguiente ronda, hay una dura interana en el plantel. Al respecto, los propios jugadores se expresaron en conferencia de prensa. Fueron los referentes los que salieron a dar la cara por el pésimo momento que atraviesan.

El primero en declarar fue Kevin De Bruyne, el que afirmó: "Tenemos un buen equipo, pero está envejecido y perdimos algunos jugadores claves. No hay opciones de ganar la Copa". Luego, Hazard destacó lo siguiente: "No ha habido gran cosa, todo lo que se dice se ha exagerado.Hemos tenido una reunión ayer y hemos hablado de muchos temas. También estuvo Roberto Martínez".

"Tenemos dos días para preparar el próximo partido y intentar ganar", añadió. En relación a la discusión con Vertonghen, Eden también expresó: "No, no ha habido ninguna discusión con él después del partido con Marruecos". Sobre los dichos de De Bryune, aportó: "He hablado con él sobre lo que dijo sobre el estilo de juego y el envejecimiento, pero lo dijo más como una broma. Él tiene confianza plena en el grupo, si no no estaría aquí".

Por otra parte, en cuanto al enojo en el vestuario de Bélgica por la derrota con Marruecos, Hazard mencionó: "Es normal que en el vestuario estuviéramos enfadados porque habíamos perdido, pero nada más fuera de eso. Es un momento complicado, el más complicado para mí con la selección, pero los grandes equipos tienen momentos complicados. Por eso tenemos que estar más unidos y ganarlo en el campo".

Clima tenso en Bélgica

Continuando en la misma línea, Courtois sostuvo: "Nadie esta feliz ahora mismo, pero pensamos en ganar el jueves para pasar. Es fútbol, todo puede pasar, pero lo vamos a dar todo. Estamos enfadados en el vestuario por perder, estamos decepcionados con el resultado. También habló el seleccionador después del partido. Creemos que los medios han exagerado demasiado la situación. Nosotros pensamos que podemos clasificarnos".

"Se contó una historia que no existía. Rompí un banquillo con el puño. Por supuesto, todos estábamos decepcionados, pero nadie se gritó el uno al otro. Eso no sirve. Para eso están las reuniones de equipo después. El principal problema puede ser que siempre se exagera todo en las redes sociales y en los medios. Se dice de más como te llevas con tus compañeros. Al final, tuvimos ayer la reunión para hablar las cosas, y eso es lo más importante. Si pierdes siempre va a haber frustración, por eso ha sido importante que todos habláramos, para hacer la situación mas sencilla", cerró el portero de Bélgica.