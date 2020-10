Alan Cantero: "En Peñarol se manejaron mal conmigo"

La salida de la última joyita surgida en Peñarol como Alan Cantero fue un tanto convulsionada. Recordemos que los dirigentes del Bohemio se molestaron en su momento con Godoy Cruz porque nunca se pusieron en contacto entre dirigentes para tratar el traspaso de Cantero al Tomba y, desde el club mendocino adujeron que el jugador llegaba en condiciones de libre.

El propio jugador también hizo declaraciones en su momento en DIARIO HUARPE no sólo su emoción por el salto de categoría por pasar del Federal A a la Primera División, sino que también mostró su molestia con la dirigencia de Peñarol por no haberle hecho irmar el contrato en su debido tiempo.

Ahora, el jugador sanjuanino que forma parte del Tomba, volvió a hacer fuertes declaraciones en Radio Nihuil de Mendoza, donde dijo; "No estoy contento con la gente de Peñarol porque se manejaron mal conmigo. Dejé todo atrás y traté de no hablar para que no se genere ningún tipo de polémica", dijo en el programa Ovación 90 el sanjuanino.

"Estaba jugando sin contrato y después cuando empezaron a haber rumores que me querían equipos importantes vinieron a tocarme la puerta de mi casa para ofrecerme seguir. Me prometieron un contrato, cuando fui a arreglar no me lo dieron y siento que estuvieron mal conmigo", afirmó.

Luego agregó al respecto: "No me importó esa situación, seguí jugando, había estado de chico en Peñarol y tengo un sentimiento por el club. Cuando tuve la posibilidad de salir no lo pensé. Es un cambio muy importante que no iba a dejar pasar".

Por último se refirió a cómo se siente en el Tomba. "Me llevé una buena impresión al conocer el predio, el cuerpo técnico y los compañeros. La verdad es que me gustó mucho llegar al Tomba, ahora hay que entrenarse y esperar que vuelva el fútbol", cerró.

Cantero no estuvo en el primer amistoso de Godoy Cruz

El habilidoso jugador sanjuanino que pasó esta temporada al Tomba, no fue tenido en cuenta por el técnico Diego Martínez para estar ni siquiera para los suplentes en el amistoso ante Gimnasia de Mendoza.

La dicisión fue exclusivamente del entrenador no contar con Cantero, ya que el ex jugador Bohemio viene realizando una buena pretemporada con el resto de sus compañeros.

Godoy Cruz y Gimnasia y Esgrima empataron sin goles en el partido amistoso que se disputó el sábado en el predio de Coquimbito. Fue el primer cotejo que se jugó en Mendoza tras el parate por la pandemia del coronavirus.

