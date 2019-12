Alberto Fernández agradeció a los gobernadores radicales Morales, Suárez y Valdés

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El presidente Alberto Fernández agradeció hoy a los gobernadores radicales de Jujuy, Gerardo Morales; de Mendoza, Rodolfo Suárez, y de Corrientes, Gustavo Valdés, quienes habían criticado la posición de los legisladores de Juntos por el Cambio de no dar quórum a la sesión de mañana para tratar la ley ómnibus de emergencias.



"Quiero agradecer a los gobernadores radicales Gerardo Morales, Rodolfo Suárez y Gustavo Valdes por aportar sinceridad al debate político. Nuestra sociedad nos reclama seriedad y diálogo para resolver los problemas. Debemos estar a la altura", escribió el Presidente en su cuenta de Twitter.



Luego de que los mandatarios provinciales expresaran esa posición, el jefe del Interbloque de Juntos por el Cambio, Mario Negri, aseguró que su bancada "no va a obstaculizar" la jura de 23 diputados que reemplazarán a quienes renunciaron en los últimos días a sus bancas para ocupar cargos en el Poder Ejecutivo o en sus respectivas provincias.



En ese marco, el bloque de Juntos por el Cambio propuso hacer mañana dos sesiones en la Cámara de Diputados, en forma separada, una sobre la jura de los legisladores que deben reemplazar a los dirigentes que renunciaron para ocupar cargos en el Poder Ejecutivo, y otra sobre el proyecto ómnibus que declara la emergencia pública, que es rechazada por esta fuerza política.



El Frente de Todos necesita la ayuda de Juntos por el Cambio para poder habilitar la sesión de jura de una veintena de diputados, ya que sin la participación del principal bloque opositor no alcanza los 129 legisladores necesarios para abrir la reunión plenaria del cuerpo.