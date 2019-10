Alberto Fernández dará esta tarde una charla con Pepe Mujica en el Nacional Buenos Aires

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, ofrecerá esta tarde una charla junto al ex mandatario de Uruguay José "Pepé" Mujica, en el Colegio Nacional de Buenos Aires, según informaron fuentes de ese espacio político. El encuentro está previsto para las 15 en el tradicional colegio porteño, ubicado en Bolivar 263. Ayer, el candidato presidencial se reunió con su compañera de fórmula, Cristina Fernández de Kirchner, recién llegada de Cuba, donde visitó a su hija Florencia, quien se halla en la isla caribeña bajo tratamiento médico. En declaraciones a radio La Red, Fernández dijo ayer que la ex mandataria tendrá "cero por ciento" de injerencia en el armado de un eventual gabinete. "Cero, cero por ciento", respondió al ser consultado cuál sería el porcentaje de poder de veto o injerencia que podría tener Fernández de Kirchner a la hora de armar un gabinete de ministros en un eventual futuro gobierno, a partir del 10 de diciembre. "Esta es una pregunta recurrente. A mí este tema no me inquieta en lo más mínimo", dijo Fernández, y aclaró que trabajará "junto con Cristina" porque "es una mujer con ocho años de experiencia en la presidencia, una dirigente política de envergadura y puede ayudar en mucho a sacar a este país adelante". Fernández participará el domingo del primer debate presidencial obligatorio que se realizará en la Universidad del Litoral, en la ciudad de Santa Fe, junto a los otros 5 postulantes para la Presidencia, mientras que Cristina Kirchner estará el lunes en El Calafate para presentar su libro "Sinceramente".