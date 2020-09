Alberto Fernández: "La Argentina necesita integrarse y desarrollarse al unísono"

El presidente Alberto Fernández llegó este martes a San Juan y visitó distintas obras en ejecución en la provincia como son el dique El Tambolar y la Ruta 40 Norte. En sentido, a su arribo al Centro Cívico, firmó convenios para la reactivación de la obra pública por montos millonarios. Ya en conferencia de prensa, Fernández comenzó sus palabras recordando cuando era jefe de Gabinete del gobierno de Néstor Kirchner y los pedidos de obras que hacía San Juan.

."Las ironías del destino hicieron que de algún modo yo estuviese dando inicio a las obras de El Tambolar y esa sucesión de hechos, de Néstor hasta aquí hemos pensado siempre en San Juan para que crezca mejor", afirmó Fernández.

En este sentido se refirió al desarrollo provincial y nacional. Dijo que "la Argentina necesita revisar su sistema de desarrollo porque de otro modo seguiremos generando las inequidades que hemos visto construir en estos años".

"Como dice Sergio, la Argentina dice ser un país federal, pero la verdad que no se comportó como tal y no espera cargar tintas sobre nadie, simplemente no se construyó así el país, sino pensando en otra lógica con un puerto donde toda la producción argentina saliera. Un centro rico y una periferia empobrecida y la verdad, la Argentina necesita integrarse y desarrollarse al unísono, a la par", afirmó Fernández.

"El país federal que propongo construir no es un país federal que pienso en contra de nadie, sino en favor de todos. No es un país que pienso que puedo construir en soledad, es una decisión colectiva que como sociedad debemos asumir", se explayó el mandatario nacional..

"Debemos entender que tenemos muchos desafíos por delante", agregó el presidente y luego habló sobre Sarmiento, su legado y un deseo. "Tengo una enorme admiración por Sarmiento, siempre lo digo, ojalá los liberales fueran como Alberdi o como Sarmiento", dijo.

Destacó la figura del prócer sanjuanino y puse en valor que, junto a Alberdi, "vislumbraron la importancia de la educación pública. Se dieron cuenta que nada era más importante para el desarrollo que el conocimiento humano". Agregó que "En un gesto inigualable de igualdad resolvió que todos los que estudien en la escuela pública calcen un guardapolvo blanco para que las diferencias sociales, allí donde se aprende, no aparezcan y esa es una enorme enseñanza de Sarmiento".

En esta línea, agregó que "con todo eso, Sarmiento lo que nos dijo es que el Estado debe estar muy presente en el desarrollo humano y que finalmente, lo que más vale es la igualdad. Es propender a un sistema más igualitario".

Por último, Fernández cerró diciendo que está feliz de "resguardarlo a Sarmiento para que entendamos todos que esa igualdad que nos dan los guardapolvos blancos en los colegios, todavía no los vivimos en la sociedad que transitamos".