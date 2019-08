Alberto Fernández: "Sabemos que la gente respondió a nuestro mensaje"

En la puerta de su casa Alberto Fernández, el precandidato del Frente de Todos se mostró optimista ante la posibilidad de triunfar en las PASO de este domingo. "Sabemos que la gente respondió a nuestro mensaje", aseguró el líder que lleva como compañera a Cristina Kirchner.

Habló Alberto Fernández (@alferdez) al salir de su casa para ir a la sede del Frente de Todos: "Hace un rato hablé con @CFKArgentina. Estamos contentos y muy tranquilos, sabemos que la gente respondió a nuestro mensaje" pic.twitter.com/4Ucf0XUqUJ — C5N (@C5N) August 11, 2019

Fernández aseguró que estas elecciones son "una prueba de clasificación" y destacó: "quedamos cómodos para salir primeros. Dimos un paso. Ahora vamos a tener que seguir trabajando", opinó.

El presidenciable destacó que "dos terceras parte de la Argentina le dijeron basta al Gobierno" y aseguró que en su espacio político están "muy contentos" por los primeros resultados que llegaron al búnker.

Además, se refirió a la carga de datos y apuntó contra el gobierno nacional. "Cuánto antes den los datos, mejor. Así los argentinos terminan esta espera. Esperamos que no manipulen los datos", sostuvo. "Que no le mientan a la gente. Si ellos no dan los datos, los vamos a dar nosotros. Porque montamos un centro de información y tenemos datos propios", indicó el compañero de fórmula de Cristina Kirchner.

Por otra parte, Fernández dijo que durante el día habló en reiteradas oportunidades con la ex presidenta y que están conformes con la forma en la que se desarrollaron los comicios. Por último, se refirió a las declaraciones del jefe de Gabinete, Marcos Peña, quien aseguró que obtendrán un mejor resultado en las elecciones de octubre. "Peña ha subestimado todo lo que pasó en la Argentina y así le fue", afirmó.