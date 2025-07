El boxeo argentino está de luto. Alejandra Marina “Locomotora” Oliveras una de las más grandes exponentes del pugilismo femenino, falleció este lunes a los 47 años, luego de permanecer internada durante una semana en estado crítico a raíz de un accidente cerebrovascular (ACV) isquémico. La ex campeona mundial estaba internada en el Hospital José María Cullen de Santa Fe desde el pasado 14 de julio.

El último parte médico había alertado sobre la gravedad del cuadro, calificándolo de “riesgo de vida alto”, debido a una lesión neurológica grave en uno de los hemisferios cerebrales. Oliveras requería asistencia respiratoria, hidratación, nutrición enteral y monitoreo constante.

Publicidad

Nacida el 28 de enero de 1978 en El Carmen, Jujuy, la Locomotora tuvo una vida marcada por la adversidad. Proveniente de una familia humilde, creció entre privaciones y trabajos rurales, pero fue ese contexto el que forjó su carácter indomable. A los 7 años ya trabajaba junto a su padre, y en su juventud enfrentó episodios de violencia de género que la impulsaron a tomar la decisión de aprender a defenderse. El boxeo fue su refugio y su trampolín hacia la gloria.

Con una carrera profesional de 38 peleas (33 victorias, 16 por nocaut, 3 derrotas y 2 empates), Alejandra Oliveras se coronó campeona mundial en seis oportunidades, abarcando cinco categorías distintas. Su primer título lo ganó en 2006, pero fue en 2015 cuando consiguió un récord histórico, al convertirse en la primera mujer en obtener cuatro cinturones mundiales en distintas divisiones, hazaña que le valió un lugar en el Récord Guinness.

Publicidad

Entre sus combates más recordados está la polémica pelea ante Marcela “La Tigresa” Acuña en el Luna Park, donde perdió el título supergallo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) tras un controvertido golpe a la nuca en 2008. A pesar de la rivalidad deportiva, ambas marcaron una era dorada para el boxeo femenino argentino.

Más allá del ring, la Locomotora fue una inspiración. Supo transformar su historia de vida en un ejemplo de resiliencia y motivación. Daba charlas y compartía mensajes de superación en sus redes sociales, donde buscaba transmitir un mensaje de lucha y esperanza. Incluso había comenzado a estudiar Psicología para profesionalizar su vocación de ayudar a los demás.

Publicidad

“Yo no tenía otra opción. No podía estudiar, no tenía ni para comer. El boxeo fue el único camino que encontré para salir adelante”, confesó en una entrevista, reflejando el espíritu de superación que la acompañó toda su vida.

El legado de Alejandra Oliveras trasciende el deporte. Su carisma, su sonrisa franca y su historia de vida quedarán grabadas como símbolo de esfuerzo, lucha y humildad. La Locomotora se ganó el corazón de un país que hoy la despide con dolor, pero también con admiración eterna.