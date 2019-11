Alemania, Holanda, Croacia y Austria se aseguraron la clasificación a la Eurocopa 2020

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Alemania y Holanda, por el Grupo C; Croacia, por el E; y Austria, por el G, se sumaron hoy a los seleccionados que se aseguraron un lugar en la Eurocopa 2020 de fútbol.



Alemania, que goleó a Bielorrusia por 4 a 0, y Holanda, que empató sin goles con Estonia, se aseguraron los dos pasajes directos del grupo C de las Eliminatorias para el certamen.



Croacia, por su parte, se garantizó el primer puesto de la zona E al vencer de local a Eslovaquia por 3 a 1; y Austria hizo lo propio con el segundo lugar del G al superar a Macedonia por 2 a 1.



Los clasificados hasta ahora son: Inglaterra, República Checa, Finlandia, Francia, Bélgica, Italia, Rusia, Polonia, España, Suecia, Turquía, Ucrania, Alemania, Holanda, Austria y Croacia.



La clasificación directa para la Eurocopa 2020 será con los dos primeros equipos de cada uno de los grupos. Las últimas cuatro plazas se repartirán en marzo de 2020 entre 16 seleccionados que jugarán los cuatro playoffs de repechaje (en formato de semifinales y final a partido único) según los resultados de la Liga de Naciones que se disputó entre septiembre y noviembre de 2019.



El sorteo de los playoffs de repechaje será el 22 de noviembre y el de la fase final de la Eurocopa, el sábado 30 de noviembre.







-Resumen de la jornada-







Grupo C: Alemania 4 - Bielorrusia 0 y Holanda 0 - Estonia 0.



Posiciones: Alemania 18, Holanda 16, Irlanda del Norte 13, Bielorrusia 4, Estonia 1.







Grupo E: Azerbaiyán 0 - Gales 2; Croacia 3 - Eslovaquia 1.



Posiciones: Croacia 17, Hungría 12, Gales 11, Eslovaquia 10, Azerbaiyán 1.







Grupo G: Eslovenia 1 - Letonia 0, Austria 2 - Macedonia 1, Israel 1 - Polonia 2.



Posiciones: Polonia 22, Austria 19, Eslovenia 14, Israel y Macedonia 11; Letonia 0.







Grupo I: Chipre-Escocia, Rusia-Bélgica, San Marino-Kazajistán.



Posiciones: Bélgica 27, Rusia 21, Escocia 12, Chipre y Kazajistán 10, San Marino 0.







Mañana jugarán:



Grupo A: Kosovo-Inglaterra, Bulgaria-República Checa.



Grupo B: Luxemburgo-Portugal, Serbia-Ucrania.



Grupo H: Albania-Francia, Andorra-Turquía, Moldavia-Islandia.