Alemania repatrió por primera vez a una persona vinculada al Estado Islámico

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

Por primera vez, el gobierno alemán repatrió hoy a una persona mayor de edad vinculada al grupo extremista Estado Islámico (EI), que se encontraba en un campo de prisioneros en el convulsionado norte de Siria junto con sus tres hijos, según informó la prensa de ese país europeo.



La revista Der Spiegel contó que la mujer, identificada solo como Laura H de 30 años y originaria del estado federado de Hesse -donde está Frankfurt- fue repatriada por el gobierno alemán y puesta en libertad no bien llegó al país, aunque se le retiró el pasaporte y no podrá salir del territorio.



Laura H. estaba en un campo de prisioneros de combatientes, familiares y aliados del EI, que manejan las milicias sirias en el norte de ese país, y, según la revista, Alemania tuvo que negociar durante semanas con el Departamento de Estado norteamericano y con una ONG de ese país para poder sacar a ella y a sus hijos de manera segura.



Tras ser liberados, fueron trasladados primero a Erbil, en el norte de Irak, y de ahí siguieron a Frankfurt en un vuelo regular de la aerolínea alemana Lufthansa, según reprodujo la agencia de noticias EFE.



La mujer llegó presuntamente a Siria en 2016 para unirse a las filas del EI, aunque según su propia declaración se distanció luego de la milicia y del islamismo radical. Der Spiegel aseguró que viajó con su padre, un ciudadano somalí, quien murió más tarde en combate.



Uno de sus tres hijos, cuyas edades no se conocen, nació en Siria. Otro de los menores es ciudadano estadounidense, la nacionalidad del padre, quien tampoco fue identificado.



En agosto pasado, el gobierno alemán comenzó con los trámites para repatriar a menores de edad que están en Siria. Se estima que desde entonces entraron al país unos 80, en su mayoría huérfanos de ciudadanos alemanes que habían militado en las filas del EI.