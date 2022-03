Alerta extrema de viento para San Juan: según un especialista, podría ser el más grave en años

Este miércoles un evento meteorológico como no se vería en años podría afectar a la provincia de San Juan. Según los pronósticos, cerca de las 20, aunque puede ser hasta una hora antes o una hora después, un frente del Sur afectará a prácticamente toda la provincia. Todo indica que tendrá un gran potencial destructivo.

Ezequiel Simón, estudiante avanzado de meteorología que se dedica a la difusión de eventos de este tipo, explicó a DIARIO HUARPE que todo apunta a que sería un evento grave. “Sería el más destacado de los últimos tiempos”, aclaró. “Vengo siguiendo los pronósticos y día a día empeora, ahora estamos a 24 horas y podemos decir que es seguro va a haber viento de más de 100km/h”.

Simón explicó que los distintos servicios satelitales que se pueden consultar en internet coinciden en que el viento llegará a gran velocidad y un servicio europeo, que suele tener alta exactitud, habla de ráfagas de 120km/h. Un mensaje que se viralizó en las últimas horas coincide con este pronóstico y lo compara con un evento que ocurrió en 2019, en Nochebuena. Sobre esto, el especialista explicó que “es un mensaje alarmante, del cual no se sabe la fuente, hasta que no se produzca el viento no se puede tener seguridad de cómo será”.

En paralelo, las autoridades provinciales también cuentan con la información del posible viento, pero emitirán el alerta oficial recién en la mañana del miércoles. Francisco Suraci, director de Defensa Civil, explicó a DIARIO HUARPE que esperarán a tener datos más precisos, ya que los pronósticos cambian hora a hora.

“Estamos monitoreando, va a haber viento seguro, pero recién mañana vamos a tener una aproximación más exacta de la velocidad”, explicó el funcionario. Hasta el momento el alerta más baja habla de 60km/h, alerta amarilla, del Servicio Meteorológico Nacional. Esta velocidad, explicó Suraci, también es peligrosa porque puede volar techos de chapa o causar caídas de ramas.

Por el momento, la recomendación general es la habitual en caso de viento fuerte. “Si bien mañana se publicará el evento, es recomendable pedir que no haya circulación si se puede evitar, sobre todo ciclistas, peatones o motos, que pueden sufrir más las ráfagas u otros problemas, pero tampoco de autos”, adelantó Suraci.

Además, dijo que puede ser conveniente cerrar bien puertas, ventanas y asegurar viviendas en caso de que puedan tener techos frágiles. “El personal va a estar preparado, pero durante el viento no se pueden atender todos los problemas porque también hay riesgo para ellos si salen con ráfagas muy fuertes”, explicó.

En cuanto a otras medidas, como suspensión de actividades, el director de Defensa Civil explicó que todavía es pronto para que se definan. “El viento llegaría en la tarde, después de que la mayoría de los colegios ya no están en actividad”, explicó ante la pregunta de una posible suspensión de clases. Si cambia el horario de posible ingreso podría haber cambios, pero esto depende por completo de Educación. “Nosotros estamos en comunicación y acercamos el alerta y los datos, pero la decisión es del ministerio”, aclaró.

Calor, viento y frío en pocas horas, qué producirá el temporal

Este miércoles será una jornada de cambios muy bruscos, confirmó Ezequiel Simón a DIARIO HUARPE. El viento que tiene en alerta a San Juan será un fenómeno atípico y muy violento que hará que el termómetro pase de un día de pleno verano a uno de otoño, casi invierno.

“Ahora está presenta una masa de aire cálido y húmedo sobre la provincia, la temperatura aumentará en las primeras horas y se espera una máxima de 37 o 38º, con muy baja presión”, explicó el especialista. Desde el Sur avanzará muy rápido un frente frío, una masa de aire helado y seco, propio del invierno, con alta presión.

Esto significa que, al contrario de lo que esperaban algunos al ver la temperatura alta al principio del día, no habrá viento Zonda, la suba de temperatura será gradual. En cambio, el ingreso del viento será muy violento. “Va a ser un frente muy rápido, en poco tiempo el viento va a calmar pero el ingreso será violento, es probable que se vea esa pared de tierra blanca en el horizonte”, adelantó Simón.

Después de esto la temperatura bajará abruptamente y el jueves la máxima será de 20º, la mitad que el miércoles. De esta manera, el inicio del frío otoñal llegaría de forma muy abrupta a San Juan.