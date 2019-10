Alex Caniggia filtró un chat con su padre: "cambiate de apellido"

Hace unas semanas, Mariana Nannis estuvo en el living de Susana Giménez y denunció públicamente que había sufrido violencia de género por parte de su ex marido, Claudio Paul Caniggia.

Luego, Sofía Bonelli, una joven periodista de 26 años, confirmó su noviazgo con el Pájaro, luego de haber mantenido oculta su relación amorosa durante más de seis meses.

Por tal motivo, los Caniggia se encuentran atravesando una complicada situación familiar. En las últimas horas, Alexander mostró un explosivo chat con su padre, en el que el exfutbolista le decía: “¡Qué bien vos eh! Sabés que, cambiate el apellido entonces, hacelo ya, ¡podés hacerlo!”.

“En vez de hacerte el loco, ¡por qué no das la cara y me decís en que miento! ¡Yo no puedo creer que pongas a una mina antes que a tus hijas!”, respondió Alex.

“No puedo creer que hayas participado por dinero en una cosa así”, siguió Claudio enojado.

Junto a la captura de la conversación por WhatsApp, Alex escribió: “¡Sin palabras! ¡Cuando te quieras hacer responsable de tus actos y como padre pongas la cara para hablar, yo no voy a dudar un segundo en sentarme a tomar un café y arreglar las cosas entre nosotros!”.