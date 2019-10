Lourdes Sánches se quebró en la pista del Bailando: "me parte el alma estar acá"

Fue una noche difícil para Lourdes Sánchez y Federico Bal en el Bailando 2019. La pareja participó de la ronda de Éxitos del Rock Nacional con el tema “La Bifurcada”, de Memphis La Blusera y, tal como ocurriera en la primera gala del certamen luego de un cuestionado comentario de Flavio Mendoza, el supuesto exceso de peso del hijo de Carmen Barbieri terminó dando lugar a una acalorada discusión entre éste y Marcelo Polino.

“Sigo viendo a Fede muy pesado. Estamos en octubre y están más pesado que cuando arrancamos. Al lado de Lourdes, que es como una gacela, se te ve como reventado”. dijo el jurado. “Me gusta comer, tomar, la buena vida… Antes tenía más ganas de hacer dieta. Este soy yo, que me acepten como soy”, dijo entonces Bal. Sin embargo, Polino le puso un 0 y, luego de la intervención del BAR, la pareja se llevó apenas 9 puntos.

“Quiero aclarar que este es uno de los mejores años que paso en el Bailando. Cuando dicen que estoy pesado, sí, me siento pesado. Lo que dicen los jurados, y lo tomo, es que para este show es más fácil estar más flaco. Pero igual podés bailar aunque tengas algo más de peso. Está bueno aclararlo”, dijo Fede cuando estaba por retirarse de la pista. Y, mientras su partenaire se refugiaba en sus brazos, agregó: “Lourdes hoy tenía un día difícil por cuestiones personales, pero nada, a nosotros también nos pasan cosas”.

MIRÁ TAMBIÉN Milei pidió que echaran a Sol Pérez para visitar a Involucrados

Entonces, Marcelo Tinelli quiso saber qué le pasaba, exactamente, a la mujer de Chato Prada. Y, sin poder contener las lágrimas luego de varias insistencias, la joven explicó que estaba angustiada por un problema de salud de su hijo de dos años.

“Tenía a Valentín enfermo y me parte el alma estar acá, poniendo cara de que no pasa nada, cuando en realidad tengo ganas de estar en casa con él. Pero está bien, me acaba de avisar la señora que está bien. Estaba con 39 de fiebre. Él es muy chiquito y se pone muy mal, así que todo el tiempo me está llamando. Es una boludez. Gracias a Dios está bien, pero me sensibiliza eso mucho", contó Lourdes, visiblemente afectada.

“Ella pone todo, que viene y baila. Y como todos, tenemos problemas. Pero ella estamos así, luchándola, y así vamos a seguir”, dijo entonces Fede, antes de retirarse abrazando a la bailarina.

FUENTE: Teleshow