Alexis Castro: Los jugadores de Defensa y Justicia "debemos ser implacables a la hora de definir"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El mediocampista de Defensa y Justicia, Alexis Castro, estimó hoy que su equipo necesita “ser implacable” a la hora de definir en el contexto del partido que sostendrá este domingo, a partir de las 20.00, ante el puntero Boca Juniors, en uno de los cotejos más importantes de la novena fecha de la Superliga de fútbol. “Boca es un rival que repliega líneas y se defiende muy bien. Debemos ser implacables a la hora de definir”, sostuvo el volante, ex San Lorenzo. El equipo de Florencio Varela, luego de un comienzo errático, mejoró sus desempeños en el presente certamen y ahora reúne 10 unidades en la clasificación, con un balance de tres victorias, un empate y cuatro derrotas. “Mejoramos en todas las líneas. Recibimos pocos goles y eso confirma un progreso defensivo, por ejemplo. De todos modos, encontramos un juego bastante fluido, los esfuerzos son muy grandes y toda esa presión la generamos ante Independiente por la Copa Argentina y el domingo pasado ante Vélez”, sostuvo Castro, en declaraciones al sitio oficial de la institución. Defensa y Justicia todavía no se impuso en el estadio Norberto Tito Tomaghello en lo que va del campeonato. “Tenemos en claro que estamos en deuda con nuestro público. Intentaremos conseguir la primera alegría en nuestra cancha”, dijo. Si bien el entrenador Mariano Soso no lo precisó es casi un hecho que el equipo de Florencio Varela no presentará modificaciones, respecto del que viene de imponerse a Vélez en Liniers (1-0). El zaguero Juan Gabriel Rodríguez mejoró de una ligera contractura muscular y no tendrá inconvenientes en alistarse. Entonces, la probable alineación de Defensa y Justicia será con Ezequiel Unsain; Julio González, Juan Rodríguez, David Martínez y Rafael Delgado; Castro, Raúl Loaiza, Diego Rodríguez Berrini y Neri Cardozo; Fernando Márquez y Nicolás Fernández.