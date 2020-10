Alianza, Trinidad y Defensores de Boca confirmaron su participación

Lo que parecía muerto volvió a tener signos vitales. La reanudación del Torneo Regional Amateur está en pie y hay optimismo para que se realice. Todo dependerá de cómo se manejen los protocolos sanitarios y de qué manera influya el progreso del Covid-19.

El Regional Amateur 2020, luego de suspensión de la segunda ronda, tendría su vuelta en fines de noviembre, sería el 29, y hay tres equipos sanjuaninos que ya confirmaron con nota al Consejo Federal, su participación: Atlético de la Juventud Alianza, Atlético Trinidad y Defensores de Boca de Los Berros. Los tres clubes habían clasificado a la segunda fase del certamen y confirmaron que jugarían un eventual torneo en el caso que se realice. Peñaflor, del departamento San Martín también integraba el grupo de los sanjuaninos clasificados, pero se tomará hasta este martes, que será el último día para la confirmación para una hipotética vuelta, aunque todo indica que sí aceptaría.

En principio hay que ver que cantidad de equipos de los 98 clasificados, podrían participar de la reanudación del Federal. Desde el Consejo Federal arrojaron que quienes no pudieran o no quisieran disputarlo, no sufrirían ningún tipo de consecuencia. Ahora, con la fecha puesta en la mesa, el correr de los días definirá las acciones que tomarán los clubes para encarar la búsqueda de uno de los cuatro ascensos al Federal A.

Hasta el momento, estos son los equipos que confirmaron:

1- San Martín, Liga Chacarera (Ctca).

2- Juventud de Pergamino

3- San Lorenzo de Alem, Catamarca

4- Argentino Peñarol (Córdoba)

5- Juventud Antoniana

6- Gimnasia y Tiro (Salta)

7- Club Atlético General Paz Juniors (Cba)

8 - Altos Hornos Zapla

9- Atlético Cuyaya

10 - Talleres de Perico

11- Atlético Concepción (Tucumán)

12- Deportivo El Galpón

13- Atlético Alianza (SJ)

14- Trinidad (San Juan)

15- Jorge Newbery (Comodoro Rivadavia)

16- Racing A. C. (Olavarría)

17- Independiente (Chivilcoy)

18- Racing (Córdoba)

19- Liniers (Bahía Blanca)

20- Club Ciudad (Bolívar)

21- Bella Vista (Bahía Blanca)

22- C. A. I. (C. Rivadavia)

23- La Amistad (Cipolletti)

24- Guaraní Antonio Franco

25- Huracán (C. Rivadavia)

26- Atlético El Carmen

27- Las Malvinas (Federal)

28- Américo Tesorieri (La Rioja)

29- Regatas (San Nicolás)

30- 9 de Julio (Rafaela)

31- Atlético Carcarañá

32- Defensores de Boca (Los Berros)

33- Deportivo YPF (J. V. González)

34- Atlético San Martín (Mendoza)

35- Ben Hur (Rafaela)

36- Jorge Newbery (Villa Mercedes)

37- Alianza Futbolística (Villa Mercedes)

38- Ferroviario (Corrientes)

39- Victoria (Curuzú Cuatiá)

40- Villa San Antonio (Salta)

41 - Defensores de Potrero de Los Funes (San Luis).