Alicia Castro será embajadora argentina en Moscú

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La diplomática Alicia Castro será designada embajadora argentina en Rusia, según lo decidido por el Gobierno, aunque el pliego de la ex diputada debe conseguir todavía la aprobación del Senado.



Así lo confirmaron hoy a Télam fuentes oficiales, que aclararon que resta esperar el anuncio formal.



La agencia de noticias rusa Sputnik dio hoy como un hecho la designación pero también aclaró que "falta confirmar" la decisión por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores.



El canciller Felipe Solá, en tanto, viajó hoy a Israel como parte de la comitiva oficial que acompañó al presidente Alberto Fernández en su primera salida internacional.



El mandatario ya lleva designados varios embajadores de los llamados políticos -no de carrera-, entre los que se cuentan Carlos Tomada, en México; Rafael Bielsa, en Chile; Jorge Argüello, en Estados Unidos, Sergio Urribarri, en Israel; y Carlos "Chacho" Álvarez en Perú.



Según el decreto 337 establecido por el ex presidente Carlos Menem en 1995, el Poder Ejecutivo puede designar hasta 25 embajadores políticos.



Castro se desempeñó como embajadora en Venezuela entre 2006 y 2011, y posteriormente ocupó el mismo cargo en el Reino Unido entre 2012 y 2015, durante las administraciones de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2015).



De origen gremial, Castro fue secretaria general de la Asociación Argentina de Aeronavegantes entre 1991 y 2003, y desde 1997 a 2005 ocupó una banca como diputada nacional por la Alianza, primero, y el Frente Polo Social, después.



Castro reemplazará en la embajada argentina en Moscú a Ricardo Lagorio, quien había sido designado por el gobierno de Mauricio Macri.