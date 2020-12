Allende: "Más del 95% de muertes maternas no se debe a abortos"

Walberto Allende fue el segundo diputado nacional por San Juan que habló en la Cámara baja. Su turno llegó poco después de las 19 horas y argumentó su voto contra el proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Además, aprovechó la ocasión para cruzar las declaraciones del ministro de Salud de la Nación, Ginés González García.

“Nuevamente en un corto período de tiempo viene un proyecto sobre aborto, este último muy parecido al tratado y rechazado hace apenas dos años. Aunque debo reconocer que este actual proyecto abre la puerta al aborto libre”, comenzó diciendo el sanjuanino.

Allende, además, añadió: “He advertido que los argumentos de apoyo tienen un fuerte sesgo de ignorar la ciencia y también el derecho. Pero la población en su gran mayoría advirtió que detrás de la insistencia de esta nueva presentación hay argumentos poco consistentes”.

El legislador sanjuanino afirmó que “el proyecto presentado no refleja la madurez necesaria, muy por el contrario. No se han tenido en cuenta los argumentos de rechazos. La nuestra parece una democracia que se empeña en ser cada vez más debilitada. La gran mayoría del pueblo argentino no ve en una ley abortista las soluciones que espera para la salud pública y menos aún con esta ley que estemos solucionando el problema de muertes maternas. Más del 95% de muertes maternas no se debe a abortos sino a desnutrición de la mujer, enfermedades no tratadas, suicidios, agresiones recibidas, problemas relacionados con la pobreza, falta de higiene en su hogar, etc. ¿No habría que empezar por ahí?”

Asimismo, el diputado nacional adelantó su voto negativo a la iniciativa. “Yo rechazo este proyecto tal cual como hice con el anterior y lo hago porque este proyecto desconoce la ciencia y el derecho. He sido educado en el seno de una familia justicialista y peronista. Hoy que celebramos el Día de los Derechos Humanos quiero reafirmar mi condición apegada a la ciencia que un ser concebido desde el instante mismo de su existencia debe ser protegido y tutelado. Así ha quedado en nuestra Constitución”.

“No estoy de acuerdo con el descarte de personas. Las sociedades que abren estas puertas corren los riesgos que ya hemos visto en otras sociedades. Claramente la ciencia establece que un embrión es un ser humano y este por serlo debe ser protegido. El proyecto en tratamiento atrasa. La ciencia avanzó, hace rato que se estableció que el ADN de un embrión es un ser humano único y distinto a quienes lo engendraron”, insistió.

A continuación, Allende disparó contra el Ginés González: “No es un fenómeno, como dijo el ministro de Salud de la Nación. Por razonamientos como este que acabo de señalar es que la gran mayoría de los argentinos rechaza esta iniciativa. Me niego con convicciones políticas y humanas a aprobar una ley que destile en su articulado el patrón del pensamiento único como si el nuestro fuese un Estado totalitario. Es inaceptable arrinconar la objeción de conciencia. Son tantas las trabas impuestas para su pleno ejercicio que la libertad misma se nos plantea en tiempos muy cercanos como algo difícil de ejercitar en la vida cotidiana y el desarrollo profesional e institucional de muchos en la Argentina”.

“Quiero ser consecuente con quienes viven en San Juan. Todas las consultoras de opinión han coincidido con un dato objetivo: más del 80% de la población rechaza el aborto como una solución a un problema. Yo quiero hacer un aparte por algo que manifestó y me parecen totalmente fuera de lugar las expresiones del ministro de Salud cuando habló de fenómeno y después tuvo otras expresiones con aquellos que venimos del peronismo. Lo que dijo fue ‘tipos que dicen ser peronistas, pero no hacen lo que tienen que hacer’ e indicándoles a los legisladores les dijo ‘miren a sus provincias para saber cómo votar’. Y yo estoy votando justamente mirando a mi provincia”, cerró.