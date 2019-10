Amadeo sobre Milagro Sala: "¿No está arrepentida de haber usado violencia contra los más pobres?"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El diputado de Cambiemos Eduardo Amadeo se preguntó hoy si la referente de la organización Tupac Amaru Milagro Sala "¿no está arrepentida de haber usado la violencia contra los más pobres que no la obedecían?", a la vez que le planteó a la dirigente si "cree" que el "trabajo social debe ser siempre una excusa para el clientelismo y el delito". "Sala dice que no está arrepentida de lo que hizo. Por ejemplo, ¿no está arrepentida de que sus 'compañeros' robaran descaradamente el dinero de los más pobres, como se vio en las filmaciones?", se preguntó Amadeo desde su cuenta de Twitter. El legislador se hizo eco de declaraciones realizadas ayer por la activista, quien afirmó a Somos Radio que no está "arrepentida" de las "cosas" que hizo y que, incluso, "lo volvería a hacer", al anticipar que "el día que salga" va a "reconstruir lo que han destruido". En esa línea, Amadeo expresó: "¿No está arrepentida de haber usado la violencia contra los más pobres que no la obedecían, como si fuese un 'patrón de estancia'?. ¿No está arrepentida de usar su 'trabajo social' para obligar y extorsionar a la gente para que haga política en su favor?. ¿No está arrepentida de haber registrado como terminadas 1.800 casas que nunca se hicieron y dejado 500 hogares por la mitad?". "¿Usted cree que el 'trabajo social' debe ser siempre una excusa para el clientelismo y el delito?", preguntó Amadeo. Sala cumple prisión preventiva en el marco de la denominada "Megacausa", que investiga el presunto desvío de fondos públicos para la construcción de viviendas en Jujuy, entre otros expedientes.