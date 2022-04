Amenazó de muerte a su expareja, le exigió dinero e incendió su casa: lo condenaron a cuatro años de cárcel

Una mujer sufrió amenazas de muerte, acoso y hasta el incendio de su casa por parte su expareja. Según el informe judicial, el ahora condenado realizaba llamadas de teléfono y le enviaba mensajes desde distintos números pidiendo que volviera a la relación y que le pagara una suma de dinero como pago por una casa que, según sus palabras, “ayudó a construir”.

La violenta secuencia comenzó el pasado 12 de marzo, cuando la mujer (el nombre de la víctima permanecerá oculto para resguardar la identidad de sus allegados e integridad) recibió un mensaje que decía “te doy 24 horas. Si no salen de la que hice la quemo”. Inmediatamente se dio cuenta que se trataba de su expareja, M.A. (el nombre del agresor también permanecerá oculto para proteger la identidad de la víctima). Tras el texto recibido, fue ante la Unidad Fiscal Cavig (Centro de Abordaje de Violencia Intrafamiliar y de Género).

A los días, le informaron que había recibido una orden de restricción de acercamiento contra M.A. Pero esto no detuvo su accionar. El 31 de marzo, recibió un nuevo mensaje que decía “Espérame con el patrullero porque te voy a hacer alto bardo (sic). Te doy opciones: me das la plata o se pudre todo (sic). No estoy ni ahí si me matan (sic)”, detalla el informe judicial.

Siguiendo con el acoso y amenazas, el 1 de abril, la denunciante recibió hasta 6 llamadas de un número desconocido. Sospechando que se trataba de su expareja, atendió uno de ellos donde le dijo: “tenés dos horas para volver conmigo. Si no, te mato o me mando alguna (sic)”. Sin responder, la víctima colgó. Casi cuatro horas después, recibió una llamada de su hija que le avisaba que su casa se había incendiado y que estaban haciendo la denuncia.

Sin parar, el 3 de abril, dos días después del incendio M.A. volvió a llamar desde otro número, esta vez, a la hija de su expareja y blanco de los ataques. Esta atendió, y le dijo que entregaran dinero o incendiaría la vivienda. Harto de la situación, el hermano de la mujer acosada le llamó y le dijo que le daría dinero. De esta forma, cuando llegara al domicilio darían aviso a las autoridades.

Esa misma noche, el condenado llegó y se reunió con el hermano de la víctima quien le entregó $10.000 a cambio de cesar con los hostigamientos. La familia entonces llamó a la policía pero esta nunca llegó. Antes de retirarse, el agresor le dijo que “no tenía nada que perder” y que mataría a la mujer, dijeron fuentes judiciales.

Pero ese dinero no paró a M.A. quien volvió a llamar y esta vez pidió $200.000 sino terminaría con la vida de la víctima y esta vez, también, con la de su hermano. Este hecho también fue denunciado en la Unidad Fiscal Cavig.

Finalmente, el viernes 8 de abril, el acosador y agresor fue condenado ante la Justicia por todos los hechos a la pena de cuatro años de prisión efectiva, bajo la caratula de Incendio y amenazas simples en Concurso real. Además, fue declarado reincidente.