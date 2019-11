Amnistía dice que hay más de un centenar de muertos en las protestas en Irán

Amnistía Internacional dijo hoy que más de un centenar de personas fallecieron en las protestas que se desataron el fin de semana en Irán por el aumento del precio del combustible.



El informe de AI, basado en "reportes creíbles", aclara que el número real de muertos podría ser mucho mayor, con algunos informes que sugieren que hasta 200 personas murieron en las protestas.



Irán no brindó cifras de la manifestación ni tampoco comentó la información de Amnistía.



Desde el estallido de las protestas, el viernes pasado, en Teherán y otras 100 ciudades y pueblos, las autoridades bloquearon el acceso al Internet para evitar que la gente se autoconvoque o difunda videos de la represión y desplegaron agentes antidisturbios y a la Policía.



No está claro cuantas personas murieron, resultaron heridas o fueron arrestadas por la policía en los últimos cuatro días.



Los funcionarios del gobierno no brindaron cifras oficiales aunque en medios estatales sí han mostrado imágenes de coranes quemados en una mezquita de los suburbios de la capital y manifestaciones a favor del gobierno.



El diario conservador Keyhan, por su parte, publicó hoy un artículo en el que sugiere que la Justicia debería ejecutar a los líderes de las protestas.



"Algunos informes dicen que el Poder Judicial considera la ejecutar por ahorcamiento a los líderes antidisturbios como un castigo definitivo", expresó el diario.



Mientras las protestas continúan en algunas ciudades del país, en Teherán parecía reinar la calma, aunque por el bloqueo a Internet es difícil saber si ha habido estallidos en algunas zonas, informó la cadena de noticias CNN



El origen de las protestas fue el anuncio de que el gobierno aumentaría el precio del combustible, lo que representa una carga extra para los iraníes que ya venían golpeados por la crisis desatada tras la retirada unilateral de Estados Unidos del acuerdo nuclear y la consecuente reimposición de las sanciones económicas.



El presidente iraní, Hasan Rohani, un moderado para los estándares de la República Islámica, dijo que el aumento del combustible estaba destinado a financiar a las familias de menor poder adquisitivo.