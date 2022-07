“¿Qué hacías antes?” es la sección en la que DIARIO HUARPE conoce a personas reconocidas de San Juan. La idea es conocer esa primera etapa para ver cómo comenzaron, cómo eligieron y finalmente, qué esperan en el futuro.

Ya pasaron por esta sección “Conejo” Márquez y “Lucho” Linares, entrevistas que podés revivir en YouTube, Facebook e Instagram. Ahora le toca a Ana Paula Anzor, la segunda Embajadora del Sol y bailarina profesional, es por eso que le preguntamos.

Ana tiene 28 años, desde niña eligió la danza como su pasión. Sin embargo, fue hasta su adultez que comenzó a dedicarse profesionalmente. Durante un tiempo trabajó en una cadena de comidas rápidas. Anzor contó que ese trabajo le duró dos años, a la vez estudiaba danza y comedia musical.

“Quería tener mi plata para no depender de mis papás. En ese momento eran turnos cortitos, por eso es generalmente trabajo de estudiantes. Con lo que ganaba, me servía para pagar más clases y hasta me hice ropa para bailar”.

Sin embargo, lo primero que tuvo que vencer fueron los prejuicios de sus padres. Ambos son docentes y querían asegurarse de que Ana siguiera una carrera que le asegurara un futuro estable. Su mayor temor era que dedicara tiempo a algo que no le permitiera “vivir de eso”.