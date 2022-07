¿Qué hacía el "Conejo" Márquez antes de ser conductor de TV?

Los conocemos, conocemos su nombre, su voz, podemos identificarlos. Son parte de las figuras públicas de San Juan. Pero antes de que los viéramos en la tele, las redes, antes de que fueran reconocidos, tuvieron su propia historia.

En este primer capítulo vamos a conocer, qué hacía antes “Conejo” Márquez. Actualmente conductor de “Tomate la tarde”, ciclo de televisión emitido por la pantalla de Canal 5 Telesol de 18.30 a 20 horas.

Entonces, ¿qué hacías antes?

Conejo Márquez nació el 7 de junio de 1975, en el día del periodista. Aunque recibe saludos por ese día, él se define como locutor y animador.

Desde niño supo que quería estar frente a un micrófono. Cuando entendió que en una habitación había alguien hablando y pasando música, acercando en la distancia, que su voz viajaba por ondas de radio y que gracias a un aparato se podían vivir momentos inolvidables. Pocas cosas tenía tan clara como eso.

“Conejo” empezó a hacer radio en el barrio a sus 17 años, de ahí pasó a ser discjockey. Cuenta que su trabajo consistía en pasar música, ya que quien instalaba el equipo era quien invertía en un rubro muy específico: el de animar fiestas.

"Conejo" fue uno de los exponentes de la noche sanjuanina como DJ. Foto: Sergio Leiva//DIARIO HUARPE

Él fue parte de la identidad de las fiestas de Costa Magna. Su voz y su selección musical fueron parte de la juventud de toda una generación.

Sin embargo, hubo un momento que él define que “tocar fondo”.

El lo cuenta así:

“Fui padre muy joven, a los 18. Necesitaba plata con urgencia. Un familiar me ubicó en un local que vendía rulemanes. En principio habíamos conversado que era para un puesto administrativo. Pero después terminé vendiendo y hasta limpiando los baños. Con todo la honra que tiene eso, pero no era ahí, me di cuenta de que eso no era lo mío.

Como protesta, cuando me ponían a limpiar me encerraba ahí y me pasaba todo el día. A la salida los veía y me preguntaba si eran felices.

Me fui, cobré los meses que había trabajado y volví a empezar. De nuevo las fiestas, la radio. Paso a paso”.

Entonces, qué hacía antes “Conejo”: vendía rulemanes. Ese trabajo fue el que lo hizo mirar a lo que quería.

Padre y conductor de TV, la "fama" es algo que lleva con tranquilidad. Foto: Sergio Leiva//DIARIO HUARPE

El locutor comenzó con el ciclo televisivo en 2018, primero como “Tomate la mañana” y después como “Tomate la tarde”. Desde ahí es parte de la tarde noche y la ante sala al prime time de noticias en la noche.

Sobre su actual rol en TV en vivo, comenta que lo que más le gusta es el feedback de la gente. El hecho de salir en vivo tiene una adrenalina propia que lo seduce.

Por último, respecto a cómo combina la vida “pública” y la “privada”, reconoció que aún siente cierta vergüenza cuando le piden una foto, pero que lo acepta como parte de su trabajo y es consciente de que es un gesto de cariño de la gente.

Siente que todavía tiene un camino que recorrer, en los medios, en el entretenimiento, como profesional y aclaró que el día que llegue al final, no habrá nada más que lo impulse a seguir adelante, por lo que espera que ese día nunca llegue.

Él es “Conejo” Márquez.