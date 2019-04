Anabella Recabarren: "El juez me demostró que la vida de Talia no vale nada"

Como si se tratara de un boxeador que se va a descanso para tomar aliento y volver a la pelea,Anabella Recabarren se tomó unos minutos para poder asimilar el golpe que sintió cuando le dieron una condena de 10 años al homicida de su hija. Tras ese tiempo de reflexión con su familia, la mujer salió con nuevas fuerzas a luchar porque el asesino de su niña reciba una condena mayor.

Cerca del mediodía de este jueves se supo que el Juez Jorge Toro había condenado a Ángel Morales a 10 años de cárcel por el crimen de su exnovia, Talia Recabarren. Tras el fallo los medios llegaron a la sede de Flagrancia para poder saber qué sentía Anabella con la condena la madre de la fallecida. En los primeros minutos posteriores a la sentencia la mujer buscó alejarse de todos.

La alojaron en una sede del MST allí se abrazó con su familia y un rato después salió a enfrentar las preguntas de la prensa. Aún consternada, esta madre aseguró que seguirá peleando para que Morales reciba una condena mayor.

"Estoy destrozada porque no me esperaba esta condena esperaba que quedara en 18 años, no estoy conforme pero vamos a a seguir peleando", aseguró la mujer que lleva el nombre de su hija tatuado en un brazo y luce una remera blanca con la cara de la joven zondina.

Anabella recordó que hace unos años el juez Jorge Toro, dejó libre a Morales cuando "intentó apuñalar" a Talia. "En ese momento el juez le dio la custodia a los padres los padres de Morales y mientras ellos dormían, él mataba a mi hija... yo también dormía mientras me hacían mierda a mi hija", dijo la mujer tratando de contener las lágrimas.

Después miró a cámara y se tomó unos minutos para hablarle al juez Toro: "Usted tiene hijas, no teme que les pase como a mi hija", interrogó Anabella.

"Ahora no está Talia, no la tenemos y tampoco tenemos la fuerza de salir adelante. Yo le falle a mis hijas creía que iba a ser perpetua y no lo fue, vine con mis hijas y ahora no las puedo mirar a la cara", relató la mujer quien explicó que cree que su lucha no alcanzó para conseguir una pena mayor.

"Tengo el corazón hecho mierda esto me paso por ser pobre, humilde fui discriminada pisoteada y burlada", aseguró Anabella quien agregó que la semana que viene se reunirá con el fiscal Adolfo Díaz para poder apelar la condena, además buscará que se investiga el accionar de otras tres personas que ella asegura que debieron ser cómplices de Morales.