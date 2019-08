Analizan si el propietario de un diario web cometió delitos

Una denuncia penal por un presunto ilícito que se comprobó que no era cierto, derivó en una investigación de la Justicia a Teófilo Echegaray, propietario del portal de noticias Diario Libre. Una publicación de esa página indica que un envenenamiento de perros en Rawson trajo como daño colateral la muerte de una niña de 4 años y que una mujer, autoridades sanitarias y el municipio taparon el hecho. Fuentes judiciales dijeron que el dueño de la página web declaró que no es periodista, que no sabe si la tragedia sucedió y que la nota la sacó de otro sitió porque le parecía interesante. A raíz de todo eso explicaron que analizan si le corresponde ser acusado penalmente por imputar a terceros de encubrir un homicidio y borrar pruebas en base a datos falsos.

La denuncia la hizo Juan Manuel Zaehnsdorf en el Cuatro Juzgado de Instrucción para que se investigue la muerte de la nena. Las fuentes dijeron que se determinó que tal cosa no pasó y el investigado ahora es Echegaray por imputar el grave delito de encubrimiento.

Las fuentes aseguraron que Echegaray, como testigo, dijo no ser periodista y se desentendió porque suele subir publicaciones ajenas que le parecen interesantes, sin chequear la veracidad.