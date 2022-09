Este domingo 11 de septiembre los maestros celebrarán su día, pero como cae en domingo no gozarán de la jornada no laborable que tradicionalmente les designan las autoridades. Ante esta situación, los gremios ya han planteado su intención de pedir que el lunes no haya clases para garantizar así que los trabajadores tengan su día de descanso.

En contacto con DIARIO HUARPE, el secretario general de la UDAP, Luis Lucero, explicó que ya hay otra provincia que ha tomado la decisión de dar ese día como no laborable.

El referente dijo que "este es un tema que estamos analizando" y agregó que aún no han realizado una presentación formal ante Educación para pedir por la suspensión de las actividades para el 12 de septiembre.

Por su parte, la directora de Educación Primaria, Cecilia González, confirmó que tiene conocimiento de que en espacios gremiales se ha comenzado a hablar de la posibilidad de solicitar que el lunes sea día no laborable.

Igualmente, aclaró que hasta el momento no han recibido ningún pedido formal y en Educación no han analizado esta alternativa, al menos por el momento. La funcionaria agregó que lo que sí está previsto es hacer el acto central en conmemoración por un aniversario más de la muerte de Domingo Faustino Sarmiento.

La conmemoración se hará el domingo 11 de septiembre a las 10 de la mañana y contará con la participación de docentes y alumnos de diferentes partes de la provincia.

La que dijo que sí

Mientras en San Juan se está comenzando a hablar de una posible suspensión de las actividades para el lunes, en otras jurisdicciones ya está decidido que ese día no habrá clases. Este es el caso de la provincia de Salta.

El diario El Tribuno de la provincia norteña confirmó que la cartera educativa explicó que la decisión fue "tomada en virtud de antecedentes que se dieron a lo largo de los años".

Este día no laborable en Salta se sumará a los tres días que tradicionalmente son feriados por el denominado Triduo del Milagro y que incluye los días 13, 14 y 15 de septiembre. Esto implica que Salta no tendrá clases durante cuatro días de la semana que viene.

Los que se oponen

Hay varias provincias en las que los docentes ya plantearon la idea de hacer el asueto el lunes 12 de septiembre, ante este pedido las autoridades de las provincias de Córdoba, Mendoza y Corrientes ya se negaron de manera tajante.

En el caso de Corrientes, el subsecretario de Gestión Educativa del Ministerio provincial, Julio Navías, detalló al diario la República de Corrientes que no puede acceder a este pedido. "El lunes es día laborable y no hemos analizado que haya un asueto. Tenemos que cumplir una cierta cantidad de días de clases, no podemos dejar que los alumnos pierdan una jornada escolar", concluyó.